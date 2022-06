The Umbrella Academy 3 trama e cast della serie su Netflix

- Advertisement -

The Umbrella Academy 3 è su Netflix dal 22 giugno 2022. La nuova stagione adatta il fumetto di Gerard Way della Dark Horse Comics.

Cosa accadrà dopo il finale di The Umbrella Academy 2? I fratelli Hargreeves si ritrovano a fare i conti con la Sparrow Academy, una volta tornati nel 2019. Le loro azioni hanno avuto conseguenze devastanti. Scopriamo trama e cast di The Umbrella Academy 3.

The Umbrella Academy 3 trama

I fratelli Hargreeves sono riusciti a evitare l’apocalisse nel 1963 nella seconda stagione. Sono poi tornati a casa nel 2019, trovando Sir Reginald ancora in vita. Ha creato la Sparrow Academy, scegliendo bambini diversi rispetto a quanto fatto nella loro linea temporale. Sconvolti da tutto ciò, si rendono conto anche di come Ben sia ancora vivo in questa realtà.

Vedremo subito uno scontro tra la Umbrella e la Sparrow Academy. Anche stavolta, però, ci sarà da fare i conti con un’entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell’universo. Una situazione che potrebbero aver provocato proprio loro. Dovranno riuscire a convincere la nuova famiglia allargata ad aiutarli per risolvere il problema che riguarda ormai tutti. Riusciranno a tornare nelle loro vite? Questo mondo diventerà il loro con un adattamento della linea temporale? Cosa ne sarà di Ben? Staremo a vedere.

The Umbrella Academy 3 cast

Nel cast di The Umbrella Academy 3 troveremo i protagonisti delle prime due stagioni. Elliot Page sarà Viktor e non Vanya. Tom Hopper sarà Luther, David Castaneda torna nei panni di Diego, così come Emmy Raver-Lampman è Allison. Robert Sheehan è Klaus e Aidan Gallagher è Cinque.

Ecco i nuovi personaggi di The Umbrella Academy 3:

Justin Cornwell nei panni di Marcus

Justin H. Min nei panni di Ben

Britne Oldford nei panni di Fei

Jake Epstein nei panni di Alphonso

Genesis Rodriguez nei panni di Sloane

Cazzie David nei panni di Jayme

Il cubo nei panni di Christpher

Javon Walton