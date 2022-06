The Umbrella Academy 3 come finisce: finale spiegato della serie Netflix

- Advertisement -

Come finisce The Umbrella Academy 3? Di seguito trovate il finale spiegato della serie TV su Netflix dal 22 giugno.

The Umbrella Academy 3 ha inizio laddove si era interrotta la seconda stagione. I fratelli Hargreeves sono riusciti a evitare l’Apocalisse negli anni ’60, per poi fare ritorno nel 2019. La liner temporale è stata però alterata. Sir Reginald è ancora vivo e ha deciso di creare la Sparrow Academy, scegliendo deliberatamente altri bambini prodigio, scartando i nomi di coloro che aveva incontrato nel passato. Tra i giovani talenti vi è anche Ben, vivo e del tutto diverso da quanto i fratelli ricordano. Lui non ha idea di chi loro siano.

The Umbrella Academy 3 come finisce

Alla fine vediamo Sir Reginald quasi uccidere Lila, Diego, Viktor, Klaus, Sloane, Ben e Cinque, sfruttando le loro particelle per usare il macchinario che completerà il suo piano. Quando Alison vede tutto ciò, riprende i sensi e lo attacca, uccidendolo.

Il piano di Reginald però funziona. Appare un diagramma e la donna lo preme. L’intero universo si resetta. Di colpo Klaus, Lila, Diego, Ben, Viktor e Luther si ritrovano nel cortile dell’hotel. Sono guariti e stanno bene. Cinque ha di nuovo il suo braccio e Diego le dita. Luther e Klaus sono sopravvissuti, tornati dal vuoto. Nessuno di loro ha però i poteri. Un reset generale. Sloane non è lì e non se ne conosce il destino. Tutti si separano. Diego e Lila partono insieme, Klaus insegue Luther alla ricerca di sua moglie. Viktor e Cinque sono fianco a fianco, mentre Ben va in solitaria.

Cosa accade ad Allison? Non è presente nel cortile e non sappiamo esattamente dove finisca. Si mette alla ricerca di Claire. Quest’ultima è tornata e Raymond è vivo. Allison non è però guarita dalle proprie ferite. Ha le braccia fasciate. Ciò lascia pensare lei possa trovarsi in una differente linea temporale. Potrebbe avere ancora i suoi poteri?

The Umbrella Academy 3: la Sparrow Academy

Cosa accade alla Sparrow Academy, grande novità di questa terza stagione. Va detto che il loro destino è a dir poco breve. Nonostante siano stati proposti al pubblico quasi come dei personaggi destinati a divenire fissi nello show, sono quasi tutti morti a metà del viaggio in questa terza stagione.

Soltanto ben e Sloane sopravvivono fino al finale di The Umbrella Academy 3. Detto ciò, il destino di Sloane è anche lasciato un po’ in dubbio. Non sappiamo esattamente cose ne sarà. Marcus è il primo a morire, risucchiato nel Kugelblitz, seguito da Harlan e uccidendo Jayme e Alphonso. In seguito Fei e Christopher subiscono un destino simile, seppur in situazioni differenti.

The Umbrella Academy 3: il piano di Sir Reginald

Aver incontrato i propri “figli” nel passato ha cambiato Sir Reginald? Lo ha di certo spinto ad avere un approccio diverso con la Sparrow Academy. Appare più gentile. La sua natura però non viene intaccata. È ancora il manipolatore che abbiamo imparato a conoscere. È ben disposto a sacrificare i propri ragazzi per ottenere ciò che vuole. Non si fa scrupoli e negli ultimi episodi lo vediamo uccidere Luther e gettare Klaus fuori dal tunnel tra Hotel Obsidian e Oblivion. Una volta qui, sfrutta i suoi “figli” per attivare un macchinario interdimensionale. Non sappiamo esattamente cosa voglia fare ma ha tutto a che fare con Abigail Hargreeves.

The Umbrella Academy 3: Luther e Klaus sono morti?

Abbiamo detto come Sir Reginald uccida Luther e scaraventi nel vuoto anche Klaus. I due sembrano spacciati ma fortunatamente le azioni dell’uomo, che pare ripristinare la linea temporale, tra le altre cose, offre loro la chance di fuggire a quel tremendo destino, tornando alla realtà con il resto dei fratelli.

The Umbrella Academy 3: chi è Abigal Hargreeves

Non sappiamo chi sia Abigail Hargreeves ma la sua importanza è palese. In un flashback la vediamo contenuta in una base segreta sulla Luna, al tempo in cui Luther era in missione lì. Tutto lascia pensare possa essere la moglie aliena di Sir Reginald, tenuta in vita in qualche modo. L’uomo è pronto a tutto pur di riaverla al suo fianco e alla fine li vediamo in piedi, mano nella mano, in un grattacielo.

The Umbrella Academy 3: scena post credit

Al termine della terza stagione vediamo Ben in una stazione dei treni. Sembra proprio quella di Seoul che apre la serie. Potrebbe andare alla ricerca della sua madre biologica. Con il ripristino della linea temporale operato da Sir Reginald le madri di tutti potrebbero essere ancora in vita.