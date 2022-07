Alexis Michalik chi è attore Le Relazioni Pericolose: lo conosci

Dall’8 luglio è in streaming su Netflix Le relazioni pericolose, adattamento dell’omonimo romanzo in salsa moderna e giovanile.

Una produzione francese, quella de Le relazioni pericolose, con un cast che vanta tre protagonisti. Si tratta di Paola Locatelli, Ella Pellegrini e Simon Rerolle, rispettivamente Celene, Vanessa e Tristan. Tra loro, però, spazio anche per un volto noto al pubblico italiano. Si tratta di Alexis Michalik, che avete già visto in un film nostrano da record. Nel film Netflix interpreta il ruolo di Christophe.

Alexis Michalik chi è

Nato a Parigi il 13 dicembre 1982, Alexis Michalik è un attore e drammaturgo francese, dalle origini polacche e britanniche, rispettivamente per il padre e la madre. Ha mosso i primi passi a teatro nel 2001, recitando nel ruolo di Romeo. Non ha poi mai abbandonato questo mondo, divenendo anche regista, pur essendo passato col tempo alla televisione e al cinema.

Nel 2005 ha recitato in un episodio di ER – Medici in prima linea. È nel casto del film Dumas del 2010 e in quello della serie Kaboul Kitchen, in onda dal 2012 al 2017. È inoltre presente nella pellicola At Eternity’s Gate, dedicata alla figura di van Gogh, interpretato da Willem Dafoe. Sul set ha recitato nella parte dell’artista Tambourin.

Il pubblico italiano lo conosce per il ruolo avuto nel film comico di Checcho Zalone, Tolo Tolo. Uscito al cinema nel 2020, è divenuto il quinto miglior risultato al botteghino di tutti i tempi nel nostro Paese, con circa 46.2 milioni di euro di incasso. Nello specifico si è calato nella parte del giornalista francese Alexandre Lemaitre, che documenta le tragedie dei migranti e, al tempo stesso, lavora come modello per le pubblicità di cosmetici. Si ritroverà a viaggiare con Checco, ma le cose non andranno bene per entrambi.