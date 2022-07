Le relazioni pericolose come finisce il film Netflix: finale spiegato

Le relazioni pericolose è un film Netflix in streaming dall’8 luglio. Adattamento per ragazzi dell’omonimo romanzo del 1700.

La protagonista de Le relazioni pericolose è una giovane ragazza di nome Celene. La sua cambia radicalmente quando si trasferisce da Parigi a Biarritz. Deve lasciarsi alle spalle il suo fidanzato Pierre. Ha 17 anni e si ritrova a fronteggiare una sorta di elite malvagia e crudele nella nuova scuola che frequenta. La sua acerrima nemica è l’ex star del cinema e Instagram queen Vanessa. Al suo fianco vi è il famoso campione di surf Tristan. Questi è molto intrigante e in breve Celene inizia a provare qualcosa per lui. I due si avvicinano ma lei ignora il fatto d’essere l’oggetto di una crudele scommessa.

Le relazioni pericolose come finisce

Per quanto il tutto sia nato come una scommessa, così da far innamorare Celene e costringerla a subire una durissima umiliazione, la storia tra lei e Tristan sembra andare oltre le aspettative. Vanessa inizia a essere gelosa del controllo che la nuova arrivata sembra avere sul campione di surf. Quando finalmente si confrontano, le cose non vanno affatto bene. Tristan le rinfaccia la crudeltà sfoderata contro Celene. I fan iniziano a schierarsi contro di lei e per ottenere la loro compassione manda online una storia fasulla, spiegando come Tristan l’abbia tradita con Celene. Pubblica anche un video che li mostra fare l’amore. Non sa che Tristan l’ha registrata per tutto questo tempo e ha modo di ottenere la sua personale vendetta.

Il giovane è innamorato di Celene e le dice di credere nelle anime gemelle. È quello che lui sente per lei. Lei gli dice di non credere a una singola parola, per poi sorridergli. Si è presa una piccola rivincita. La coppia è pronta a vivere la loro storia alla luce del sole. Basta segreti e social media.