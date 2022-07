Stranger Things 5 Eddie è vivo? Tutte le teorie sull’ultima stagione

Stranger Things 5 sarà l’ultima stagione della serie TV dei Duffer Brothers e dopo il gran finale della quarta, serpeggiano teorie ovunque.

Il piano iniziale dei Duffer Brothers era quello di girare la quarta e quinta stagione di Stranger Things una dopo l’altra. Questo avrebbe consentito di evitare principalmente il problema dell’età dei protagonisti più giovani. La pandemia ha però impedito tutto ciò e di fatto ritardato l’arrivo della penultima stagione. In questa abbiamo visto come il gruppo centrale, composto da Mike, Will, Dustin, Lucas, Eleven e Max, apparisse in realtà ben più grande rispetto all’età indicata dal copione. Nei primi episodi era alquanto difficile ritenere convincente Millie Bobby Brown negli atteggiamenti che ha mostrato in classe, per fare un esempio. I Duffer hanno preferito non modificare affatto lo script ma di certo qualcosa dovrà essere fatto per Stranger Things 5. Stando alle anticipazioni, infatti, ci sarà un salto temporale. Un elemento importante sarà l’addio agli altri luoghi. L’azione della serie tornerà interamente a Hawkins e non vi saranno più divisioni in gruppi, come avvenuto con California e Russia.

Stranger Things 5 quando esce

Abbiamo un po’ di informazioni sulla data d’uscita di Stranger Things 5. Le parole di David Harbour, che interpreta Jim Hopper nella serie, sono state a dir poco esplicative. L’attore, intervistato da GQ, ha infatti spiegato come i nuovi episodi saranno girato nel corso del 2023. La speranza è che gli sceneggiatori riescano a concludere i copioni entro la fine del 2022, ha detto, per poi aggiungere: “Credo il piano sia questo. È probabile che la quinta stagione uscirà a metà del 2024, considerando i nostri precedenti”.

Parole che sono state confermate dai fratelli Duffer. Intervistati da Collider, hanno infatti spiegato di voler andare un po’ in vacanza durante il mese di luglio. La writer’s room (stanza degli sceneggiatori) inizierà a lavorare dalla prima settimana di agosto.

Stranger Things 5 drago

Tutto ruoterà intorno a Vecna nella quinta e ultima stagione di Stranger Things? La cosa non è credibile, dal momento che un grande scontro vi è già stato. I Duffer proporranno di sicuro ben altro. Henry Creel, o Numero 1, avrà di certo la sua parte ma il Sottosopra ha altri assi nella manica. Si pensa che lo show continuerà a trarre ispirazione dal mondo di D&D (Dungeons and Dragons), portando su Netflix Thessalhydra (Idra di Lerna). Questa creatura è una sorta di drago a tre teste. Una bestia molto simile a quella dipinta da Will e vista da Nancy nella visione proiettata nella sua mente da Vecna.

Sappiamo come lo show andrà a chiudere dei cerchi narrativi, ricollegandosi soprattutto alle prime due stagioni, disseminate di indizi. Uno di questi grida Thessalhydra, che è uno dei mostri contro il quale i ragazzi devono combattere nella partita di D&D cui assistiamo nell’ultimo episodio della prima stagione.

Stranger Things 5 Eddie è vivo?

Abbiamo visto una disperata Eleven riportare in vita Max, che è comunque in coma e potrebbe non risvegliarsi. Nulla esclude che Henry Creel, Numero 1, possa avere questa stessa identica capacità. Ha avuto anni per mettere alla prova i suoi poterei nel Sottosopra, divenendo un essere molto potente. Non è da escludere che possa aver resuscitato Eddie Munson, sacrificatosi per concedere più tempo ai suoi amici, tenendo a bada i “pipistrelli”.

A suggerire questa teoria è la prima scena in cui vediamo Eddie giocare a D&D nella serie. Annuncia il ritorno di Vecna e si fa riferimento al fatto che la creatura fosse stata uccisa da Kas, il suo braccio destro. Questi ha poteri simili a quelli dei vampiri (un’eredità dei morsi dei demopipistrelli?). è sempre rappresentato con uno scudo e una spada. Il primo è già stato mostrato, seppur rudimentale. Che fosse un indizio? L’amatissimo Eddie potrebbe essere sotto il giogo di Vecna, per poi tornare in sé e ucciderlo per il bene dei suoi amici.

Stranger Things 5 Will

La storyline di Will ha smesso d’essere interessante, ammettiamolo. Nelle prime due stagioni aveva una certa centralità. Era sparito nel Sottosopra, dov’è sopravvissuto probabilmente grazie a Should I Stay or Should I Go, cantata a ripetizione dopo averla ascoltata grazie a suo fratello. Un brano che, come Running Up That Hill di Kate Bush per Max, ha tenuto lontano Vecna dalla sua mente. In seguito ha dovuto fare i conti con il Mind Flayer nel suo corpo, per poi sparire dietro le quinte. Nella quarta stagione lo vediamo in maniera chiara fare i conti con un doloroso percorso d’accettazione. Qualche suggerimento sul fatto che Will fosse gay lo avevamo avuto ma ora, pur senza un chiaro coming out, la cosa appare palese. Che ci sia un interesse per Mike? Anche in questo caso i suggerimenti non mancano.

A parte questo, non vi è altro che una serie di indizi sulla sua importanza nel gran finale. Tornato a Hawkins sente subito la presenza del Mind Flayer. La loro connessione è tutt’altro che svanita. Ha inoltre realizzato un dipinto che pare anticipare il grande scontro finale, con i protagonisti contro ciò che sembra il Thessalhydra di D&D. I Duffer Brothers hanno confermato come il suo ruolo sarà molto importante nell’ultimo ciclo narrativo. Si pensa possa essere il “traditore” del gruppo. Non in maniera volontaria, sia chiaro.

Il corpo di Vecna è morente ed è facile pensare come possa andare alla ricerca di un nuovo host. Considerando i tanti traumi di Will e il suo sentirsi escluso, non amato e incompreso, è la vittima perfetta per essere manipolata.

Stranger Things 5 salvare Max

Nell’ultimo episodio vediamo Max in coma. Il suo cuore si è fermato per più di un minuto, tornando in vita grazie a un miracolo, ovvero il potere di Eleven. La giovane entra nella mente dell’amica ma vi trova nulla. Un nero abissale e infinito, il che potrebbe rappresentare il fatto che Vecna continui a controllare la sua psiche. Spezzare questa connessione potrebbe essere l’unico modo per salvare la ragazza. Uccidere Vecna sarà forse il primo scontro della serie, che poi si concentrerà sul Mind Flayer.

Quest’ultimo era già presente nel Sottosopra, come vediamo. Numero 1 ha solo il merito di dargli una forma aracnoidea. E se Henry non fosse in controllo? Se il Mind Flayer avesse un piano tutto suo di dominio sul nostro universo?