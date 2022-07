Harrison Ford compie 80 anni: 10 migliori film

Nato il 13 luglio 1942, Harrison Ford compie 80 anni. Una leggenda intramontabile che attendiamo ancora nei panni di Indiana Jones.

Sono tanti i film di Harrison Ford che non possiamo smettere di riguardare. Di seguito ne suggeriamo 10, scegliendone uno a testa per quelle che sono le due saghe che hanno inevitabilmente segnato la sua carriera, e anche la storia del cinema moderno: Star Wars e Indiana Jones. Ecco, dunque, i 10 migliori film di Harrison Ford da vedere assolutamente.

Harrison Ford migliori film

Nel corso della sua carriera Harrison Ford non ha mai vinto l’Oscar. Ha ottenuto soltanto una candidatura nel 1986 per Il testimone. Da allora più nulla, anche se viene da pensare come nel suo futuro possa esserci una statuetta degli Academy Awards alla carriera. Potrebbe di certo aver ricevuto almeno un’altra nomination per uno dei film di seguito, che vi suggeriamo di recuperare, qualora mancassero alla vostra lista.

Il richiamo della foresta

Basato sull’omonimo romanzo di Jack London, Il richiamo della foresta racconta la storia di Buck, un cane che conduce una vita placida come animale domestico in California. Una serie di tristi eventi, nel corso della Corsa all’oro del 1890, lo conducono a fronteggiare il selvaggio territorio dell’Alaska. La sua vita cambia del tutto e ne vive di tutti i colori. Diventa un cane da slitta, per poi essere venduto a un padrone crudele. Tutto cambia per il meglio quando si ritrova al fianco dell’eremita John Thornton, che gli consentirà di scoprire il suo animo selvaggio da sempre ignorato.

Mosquito Coast

Un uomo, laureato e con moglie e quattro figli, decide di rifugiarsi nella Costa delle Zanzare dell’America Centrale. Un luogo ben distante dalla modernità delle città, incorrotto dall’uomo. Acquista un villaggio e vi costruisce una fabbrica di ghiaccio. La sua ideologia ha basi positive ma lo spingerà verso il fanatismo e una trasformazione personale terrificante.

Presunto Innocente

Un vice procuratore capo deve indagare sulla morte di Caroline, collega della quale era stato amante. Ben presto sarà però lui a essere accusato dell’omicidio. Dimostrare la propria innocenza sarà un’impresa che stravolgerà la sua vita per sempre.

La conversazione

Harry Caul è una “spia telefonica”. Sfrutta macchine all’avanguardia per riuscire a captare conversazioni private di uomini potenti. Si è così creato un mondo alternativo nel quale è totalmente calato, tra microfoni e nastri registrati. Un giorno intercetta due giovani amanti e si convince del fatto che il marito di lei, un industriale, sia intenzionato a ucciderli. Di colpo, però, è proprio quest’ultimo a morire tragicamente. Ha così inizio l’incubo di Harry, scoperto dai due amanti e terrorizzato dall’idea d’essere la prossima vittima.

American Graffiti

È l’ultima notte d’estate per quattro 17enni che stanno per vivere delle esperienze segnanti nella loro vita. Sono tutti a un bivio perché il futuro sembra essere lì alle porte. John Miller è il più affascinante. Abilissimo alla guida e mai battuto nelle corse tra bolidi. Terry Fields è il più infantile del gruppo. Non fa che vantarsi di un’auto splendida, che però ha avuto in prestito. Steve Bilander è impegnato in una storia d’amore con Lory, ma è pronto per il college e nuove esperienze. Lei proverà di tutto per trattenerlo. Curt Menderson si ritrova invece a vedersela con dei teppisti, i tre Pharaons. Alla fine della notte, tutti si ritroveranno riuniti per la sfida in auto tra John e Bob Falfa.

Il fuggitivo

Il dottor Richard Kimble viene accusato dell’omicidio di sua moglie, uccisa mentre era in casa da sola, al rientro da una festa. Condannato a morte, ha una chance per fuggire quando il bus che lo trasporta incappa in un incidente. Coglie la sua opportunità e si ritroverà protagonista di una disperata caccia all’uomo. Riuscire a dimostrare la sua innocenza pare un miraggio, così come sfuggire al federale Samuel Gerard.

Witness – Il testimone

Una vedova e suo figlio si allontanano dalla comunità Amish in Pennsylvania anella quale hanno sempre vissuto. Lei è rimasta vedova e porta via il ragazzo perché è stato testimone di un assassinio. A occuparsi del caso è l’ispettore John Book, che scopre come l’assassino sia un poliziotto corrotto. Ferito, si rifugia presso gli Hamish. Si adatta a quella placida vita e si innamora di Rachel, che si prende cura di lui. Il pericolo è però ancora sulle sue tracce.

Indiana Jones e i predatori dell’Arca Perduta

Nel primo capitolo della celebre saga facciamo la conoscenza dell’archeologo avventuriero Henry Jones Junior, da tutti chiamato Indiana Jones. Tornato da una spedizione in Perù, viene subito coinvolto da alcuni agenti dell’Intelligence in una missione rischiosa. I nazisti sono sulle tracce della mitica Arca dell’Alleanza, che potrebbe dare a Hitler un potere indomabile.

Star Wars

Giunto al cinema nel 1977, Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza apre le porte a uno dei franchise più importanti della storia del cinema moderno. La Galassia si ritrova a fronteggiare una guerra civile dopo 19 anni dalla fondazione del crudele Impero Galattico. Il fidato braccio destro dell’Imperatore è Darth Vader, potentissimo guerriero Sith che ha accolto il Lato Oscuro della Forza e mira a distruggere una volta per tutte i ribelli.

Intercetta la nave della Principessa Leia Organa, che sospetta essere in combutta con i combattenti contrari all’Impero. La giovane ha spedito un messaggio all’unica persona che sa poterla aiutare: Obi-Wan Kenobi. Questo finisce però nelle mani di Luke Skywalker, che sogna un futuro ricco di avventure al di fuori del deserto in cui vive. Il destino sta per accontentarlo, scoprendo cosa vuol dire essere un Cavaliere Jedi e vivendo avventure incredibili al fianco di Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 e C3PO.

Blade Runner

Blade Runner è un capolavoro di Ridley Scott del 1982. Una pellicola liberamente ispirata da Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick del 1968. Ci ritroviamo in una Los Angeles desolata. È il 2019 e la Tyrrel Corporation è riuscita nell’intento di sviluppare degli androidi sintetici del tutto simili agli umani. Le loro capacità fisiche e intellettuali sono però notevolmente superiori. Per poterne avere un totale controllo, la durata della loro vita non supera i quattro anni. Sono i nuovi schiavi, sfruttati in massa per delle missioni pericolose nelle colonie al di fuori della Terra. Vengono chiamati con disprezzo replicanti e quattro giungono sulla Terra, dopo che sono stati dichiarati illegali in seguito a una rivolta in una stazione extraterrestre. Avrà così inizio una spietata caccia da parte di Rick Deckard, ex membro dell’unità speciale Blade Runner, ormai fuori servizio. Questa missione lo costringerà a guardare a fondo dentro di sé, ponendosi domande che cambieranno la sua esistenza.