Ilary Blasi e gli sms di Spinalbanese: perché la suggestione?

Ilary Blasi spunta l’indiscrezione di un flirt con Antonino Spinalbanese: quegli sms che hanno lanciato la suggestione.

Dopo l’ufficializzazione della separazione con Francesco Totti, è partita la caccia per scoprire chi è la nuova fiamma di Ilary Blasi. La crisi con l’ex capitano della Roma durava da un po’, almeno da quando sono uscite per la prima volta le notizie sulla rottura, a febbraio. Secondo molti, entrambi avrebbero perso la testa per altre persone, motivo per cui avrebbero capito di non poter andare più avanti insieme. Se per ciò che riguarda Totti, tutte le fonti concordano con l’indicare Noemi Bocchi come nuova fiamma, la situazione è molto più incerta per Ilary.

Chi ha parlato di un “aitante giovane” per cui la conduttrice dell’Isola dei famosi avrebbe perso la testa e ciò ha ovviamente scatenato le indiscrezioni del gossip. Si è parlato dell’ex alunno di Amici Alessio La Padula, ma ora spunta anche Antonino Spinalbanese, ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Ilary Blasi: i perché del flirt con Antonino Spinalbanese

Come abbiamo potuto notare dalle sue stories su Instagram, dopo la notizia dell’ufficialità della separazione con Totti, l’ex Letterina è volata in Africa, molto probabilmente in Tanzania, insieme ai figli per una vacanza volta a mettersi alle spalle tutto il caos di questi giorni. Lontana da Roma, Ilary spera di trovare quella pace ormai perduta, allontanandosi dalle mille voci del gossip che la riguardano.

Tra queste mille voci, c’è quella che identificherebbe Antonino Spinalbanese come quel giovane per cui Ilary ha perso la testa. Ne parla Il Corriere della Sera, usando però il condizionale, riportando che a Milano si parla molto di questo flirt. Tg Com 24 aggiunge che tra i due c’è stato uno scambio di messaggi molto piccante e dovrebbero essere stati proprio questi messaggi a far infuriare Francesco Totti. Nessuna conferma, chiaramente, dai diretti interessati, ma il nome di Antonino Spinalbanese si candida con forza al ruolo di quel “giovane aitante” di cui parla Chi, di cui ormai attendiamo con ansia che sia svelata l’identità.

Chi è Antonino Spinalbanese

Antonino Spinalbanese è originario di Torre del Greco, è nato nel febbraio 1995 e nella vita fa l’hairstylist. Accanto al suo lavoro, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha anche sviluppato una grande passione sia per l’arte che per la fotografia, attività quest’ultima che ha intrapreso con sempre maggiore costanza, fino a renderla un lavoro.

Il nome di Antonino Spinalbanese è diventato celebre grazie alla storia con Belen Rodriguez. Prima della frequentazione con la showgirl argentina non si sapeva molto di lui, solo che il ragazzo ha avuto una storia d’amore di quattro anni con una ragazza di nome Chiara. Antonino e Belen hanno anche avuta una figlia insieme, Luna Mari, ma poco dopo la nascita della piccola la loro storia è entrata in crisi e le strade dei due si sono separate.