Manuela Arcuri al matrimonio chi c’era della Ares testimone spiazza

Manuela Arcuri chi c’era della Ares al matrimonio dell’attrice insieme a Giovanni Di Gianfrancesco al Castello Odescalchi di Bracciano

Sono andate in scena nella splendida cornice del Castello Odescalchi di Bracciano le nozze tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. I due in realtà si erano già sposati erano già sposati nel 2013 con una cerimonia segreta a Las Vegas, ma il loro matrimonio in America non è stato convalidato in Italia e dunque ora la coppia ha deciso di sposarsi anche col rito tradizionale. A differenze delle prime nozze, stavolta c’è anche Mattia, il figlio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, che all’epoca delle nozze a stelle e strisce non era ancora nato. Una bellissima occasione dunque di festeggiare con la famiglia al completo.

Non sono state diffuse, ancora, le foto dell’evento, probabilmente a causa di un accordo con qualche settimanale per un’esclusiva. Non conosciamo dunque i dettagli del matrimonio, l’unico scatto di giornata che mostra l’attrice di Carabinieri in abito da sposa è stato diffuso dal dentista dei vip Emanuele Puzzilli. In attesa dunque degli scatti ufficiali del matrimonio, vediamo chi c’era, secondo le indiscrezioni, della Ares.

Manuela Arcuri: chi c’era della Ares al matrimonio

Un capitolo importante della vita di Manuela Arcuri è legato alla Ares, società di produzione di serie tv con cui l’attrice ha lavorato moltissimo. La Ares Film è stata una delle case di produzione più importanti della storia della televisione italiana, iniziata nel 1996 e terminata col fallimento nel 2020. Nel 1996 infatti Alberto Tarallo ha cominciato a lavorare in Mediaset, portando dunque la sua Ares film a costruire il successo per Canale 5. La prima serie prodotta è Il bello delle donne nel 2001, da lì sono arrivate grandi fiction di successo come Caterina e le sue figlie, L’onore e il rispetto e Donne sbagliate.

Manuela Arcuri è stata protagonista di alcune di molte di queste serie, tra cui le sopracitate, e ha stretto un legame molto forte con i membri della casa. A partire dal suo titolare, Alberto Tarallo, che secondo Il Fatto Quotidiano era presente al matrimonio come testimone degli sposi. Con lui anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Assente, invece, Gabriel Garko, anche lui volto molto noto della Ares e con un passato sentimentale con Manuela Arcuri prima del suo coming out. Tra i vip presenti anche Nathaly Caldonazzo e Vittorio Sgarbi.