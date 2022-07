Manuela Arcuri matrimonio al Castello Odescalchi ma era già sposata!

Manuela Arcuri si è sposata al Castello Odescalchi di Bracciano con Giovanni Di Gianfrancesco, ma in realtà l’attrice era già sposata.

Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco si sono sposati nella splendida cornice del Castello Odescalchi di Bracciano, location di tanti altri matrimoni vip come quelli di Katie Holmes e Tom Cruise e Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Una cerimonia di cui ancora non sono stati svelati gli scatti, tranne una foto pubblicata dal famoso dentista dei vip Emanuele Puzzilli e che mostra l’unica foto de l’attrice 45enne col suo abito da sposa. Tanta attesa dunque per vedere le foto del matrimonio, ma queste non sono state le prime nozze dei due novelli sposi.

Non molti infatti sapranno che Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco in realtà si erano già sposati, con una cerimonia segreta dall’altre parte del mondo, in America.

Manuela Arcuri matrimonio a Las Vegas come Jennifer Lopez

L’attrice e l’imprenditore romano si conoscono dal 2010, sono entrati in contatto grazie a un amico in comune. Tra i due è quindi scoppiato l’amore e il 30 aprile 2013 si sono sposati a Las Vegas con una cerimonia segreta. La notizia delle nozze infatti e gli scatti dell’evento sono stati diffusi solo settimane dopo. In seguito alle nozze, la coppia è partita per il viaggio di nozze alle Hawaii, la Arcuri ha raccontato che quel giorno è stato bellissimo, un incredibile show come i classici matrimoni di Las Vegas.

Una volta tornati in Italia, però, i due non hanno convalidato il matrimonio, aspettando dunque di poterlo celebrare anche col rito tradizionale in patria. Poco dopo le nozze l’attrice di Carabinieri è rimasta incinta, dando alla luce poi Mattia, il primo figlio della coppia. A otto anni di distanza dalla nascita del piccolo, la star di Latina e il suo compagno 43enne hanno deciso dunque di sposarsi nuovamente, stavolta seguendo il rito tradizionale. La cerimonia si è svolta dunque nella splendida cornice del Castello Odescalchi di Bracciano, alla presenza stavolta del figlio Mattia, che ancora non era nato quando i suoi genitori si sono sposati per la prima volta.