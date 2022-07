Manuela Arcuri a Chi svela la prima notte di matrimonio “non fa niente”

Manuela Arcuri racconta il suo matrimonio e la prima notte di nozze “deludente”. Un pensiero poi a Ilary Blasi e Francesco Totti.

Manuela Arcuri ha sposato l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, suo compagno da ben 12 anni, con il quale ha un figlio. Dopo l’addio al nubilato scatenato a Mykonos, la celebre attrice ha celebrato le proprie nozze nella cornice del Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano. Una cerimonia blindata in una location che i fan di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ben conoscono. I due si sono sposati lì nell’ormai lontano 1998. Intervistata da Chi, la Arcuri ha raccontato qualche dettaglio in più decisamente succulento.

Manuela Arcuri matrimonio: il racconto

L’attrice ha spiegato come vi sia stato un deciso scarico di tensione dopo l’annuncio del monsignore: “Vi dichiaro marito e moglie”. I due sono andati al castello e saliti sulle torri. Uno spettacolo magnifico, illuminato di sera. La realizzazione di un sogno per lei.

I festeggiamenti si sono tenuti in un giardino con vista sul Lago di bracciano, con ballerini e una band. Un vero e proprio show, per il quale la sposa ha fatto alcuni cambi d’abito. Il primo di broccato, come una vera castellana, spiega. Si sono poi spostati tutti nella corte, dov’è stata servita la cena. A presentare la serata un caro amico, Antonio Giuliani, che ha scatenato tutti e regalato grandi risate: “Il momento più emozionante è stato quando mia madre mi ha dedicato una lettera, accompagnata da un violino, sorprendendomi”.

Ancora un cambio d’abito prima della rota. Stavolta un modello corto, sexy e scollato, anche alquanto trasparente. Per questo momento sono andati tutti nell’armeria, trasformata in discoteca: “Abbiamo fatto venire un dj dal Pacha di Ibiza, Ale De Tuglie. Siamo rimasti a ballare fino alle 4 del mattino”.

Manuela Arcuri prima notte di nozze

Si va subito a scavare nell’intimo nell’intervista, con Manuela Arcuri che parla della sua prima notte di nozze con Giovanni Di Gianfrancesco. Non di certo due sposini alle prime armi, considerando la loro longeva relazione. Ad ogni modo le cose non sono andate proprio come ci si sarebbe aspettato, a quanto pare. Prima notte di nozze in bianco: “Io e Giovanni siamo insieme da 10 anni e conviviamo da nove. Non fa niente. La nostra vita matrimoniale era iniziata già da tempo”.

Matrimonio Manuela Arcuri: consiglio alle coppie

Il consiglio che Manuela Arcuri si è sentita di condividere con tutti è quello di aspettare. Occorre tempo per conoscersi e apprezzarsi. Ha adorato sposarsi dopo aver dato al mondo un figlio, perché vederlo portare le fedi è stato magnifico, dice: “Sposarci è sempre stato il nostro desiderio, ma prima abbiamo pensato a fare un figlio. In seguito eravamo talmente presi da lui che non ci abbiamo più pensato. Quando però Mattia ha compiuto 7 anni, Giovanni me lo ha chiesto. Il consiglio per tutte le coppie è quello di non correre”. Ora testa al viaggio di nozze, con un giro in Sudamerica a Capodanno. Per il momento relax in montagna.

Manuela Arcuri su Ilary Blasi e Totti

Per chi festeggia il proprio matrimonio, felice come non mai, c’è chi dice addio al proprio partner dopo 20 anni d’amore. È il caso di Ilary Blasi e Francesco Totti, della cui separazione parla tutt’Italia da molto tempo: “Da romanista, sono grande fan di Totti ma anche enorme estimatrice di Ilary. Se si scioglie una coppia come la loro significa che nella vita non c’è niente di sicuro”.