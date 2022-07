Alejandro Puente chi è Sebas di Rebelde Netflix

Chi è Alejandro Puente? Potreste conoscerlo come Sebas nella serie TV Rebelde, su Netflix, ma ecco cosa dovreste sapere su di lui.

Rebelde è una serie TV messicana, sequel dello show originale e omonimo andato in onda dal 2004 al 2006. Proposta oggi con una veste moderna, è in streaming su Netflix da gennaio 2022. Ha per ora due stagioni da 8 episodi l’una e, non tutti sanno, è un adattamento della telenovela argentina Rebelde Way. Tra i personaggi più apprezzati vi è Sebas Langarica, interpretato da Alejandro Puente.

Alejandro Puente chi è

Rebelde racconta la storia dei giovani studenti dell’EWS, tra nuovi amori e amicizie. Una quiete disturbata da una società segreta che minaccia di distruggere i sogni musicali dei giovani.

Sul set della serie TV messicana, in streaming su Netflix, vi è anche Alejandro Puente, rapidamente divenuto uno dei favoriti del pubblico. È un giovane attore, autore e regista messicano, noto soprattutto per il ruolo di Todd Anderson nell’adattamento di Dead Poets Society, con protagonista Alfonso Herrera. Con quest’ultimo aveva però già collaborato al suo debutto in TV nella serie El Dandy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alejandro Puente (@alejandroppuente)



Una carriera ricca di progetti, come dimostra il fatto che abbia già diretto, scritto e prodotto due film: Adios, Hamburgo e Veronica, entrambi nel 2018. Ha inoltre recitato come protagonista nello spettacolo Yo soy Dios. Ha studiato recitazione presso la Nazional School of Theater Art in Messico. È un discepolo del celebre regista Darren Aronofsky, che ha seguito a New York per apprendere i trucchi del mestiere. Rebelde non rappresenta il suo primo e unico impegno con Netflix. Interpreta infatti Santiago nella serie The Club.