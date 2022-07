Andrea Chaparro chi è María José “MJ” di Rebelde Netflix

Chi è Andrea Chaparro? Conosciamo meglio una delle attrici protagoniste di Rebelde, serie messicana su Netflix.

Rebelde 2022 è una serie sequel dell’omonimo show in onda dal 2004 al 2006 con più di 400 episodi. Le cose sono diverse stavolta, con un approccio meno da telenovela. Proposti al momento 16 episodi divisi in due stagioni. Tanti i nuovi personaggi, così come qualche volto noto del passato. Il pubblico ha prestato particolare attenzione ad Andrea Chaparro, che interpreta Maria José, nota a tutti con MJ, all’interno dell’EWS.

Andrea Chaparro chi è

Nata il 16 gennaio 2002 a Chihuahua, in Messico, Andrea Chaparro è un’attrice e una vera e propria star su Instagram. Ha trascorso gran parte della vita a Los Angeles. Non è affatto la prima nella sua famiglia a cimentarsi nel mondo dello spettacolo. Suo padre, Omar Chaparro, è infatti un celebre attore messicano, oltre che comico, presentatore, cantante e, in generale, celebrità televisiva e cinematografica. La giovane ha un fratello e una sorella: Omar Emiliano e Sofia.

Vanta oggi più di 800mila follower ed è proprio su Instagram che ha mosso i primi passi verso la popolarità. Nel 2021 ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione con il film The House of Flowers, interpretando il personaggio di Ines. Spazio poi alla televisione con la serie No Fue Mi Culpa. Sul finire di questo fortunatissimo anno ha iniziato le riprese di Rebelde, recitando nel ruolo di MJ, in streaming su Netflix. La fama è giunta e in questa fase ha iniziato a realizzare degli shooting per importanti riviste, da GQ a Cosmopolitan.