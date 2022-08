The Sandman 2 si farà? Seconda stagione per la serie Netflix

The Sandman 2 si farà? La prima stagione è in streaming su Netflix dal 5 agosto ma i fan vogliono news sul futuro.

Cosa sappiamo della seconda stagione di The Sandman? Vi sono stati degli annunci ufficiali da parte di Netflix in merito alla serie TV che adatta il celebre fumetto di Neil Gaiman?

The Sandman 2 si farà?

Al momento non vi è stato alcun annuncio da parte di Netflix su The Sandman 2. La piattaforma sta attendendo di scoprire quali saranno i numeri delle visualizzazioni dei dieci episodi della prima stagione. Nel corso dei prossimi giorni potrebbe già arrivare un comunicato, dal momento che le sensazioni per la produzione di un nuovo capitolo sono positive. In merito si è espresso il produttore esecutivo David S. Goyer, che ha co-sviluppato l’adattamento dello show. Intervistato da Den of Geek a inizio agosto ha spiegato come siano già partiti i lavori per la seconda stagione di The Sandman, pur senza il semaforo verde.

“Scrivere le sceneggiature della seconda stagione di The Sandman è in un certo senso più facile. Con la prima abbiamo dovuto introdurre il pubblico alle idee di base di questo mondo. Abbiamo mostrato come la vita nel Sogno possa influenzare il mondo della veglia. Ora lo show può iniziare a sviluppare quelle che sono le sue tematiche fondamentali. Questa serie mi fa pensare al jazz, dove puoi improvvisare e variare molto”. Gli script sono in lavorazione, dunque, e potrebbero essere completati molto prima delle nuove riprese. Parole che infondono grande fiducia nei fan, impegnati nel binge watching del nuovo titolo. Non resta che attendere il rinnovo ufficiale.