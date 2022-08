The Sandman il fumetto torna in libreria: tre nuove edizioni

The Sandman, il fumetto di Neil Gaiman torna in libreria. Inevitabili e apprezzate le nuove edizioni dopo l’uscita della serie Netflix.

Non avete mai letto il fumetto The Sandman e volete recuperare l’opera cardine di Neil Gaiman? Questo è il momento giusto. L’uscita della serie TV Netflix, in streaming dal 5 agosto 2022, ha ridestato attenzione su questa storia, ora riproposta in nuove edizioni. Quelle passate, alcune pregiate e costose, sono quasi introvabili al prezzo di copertina. Ora la musica cambia e tutti possono scegliere il formato preferito.

The Sandman fumetto: nuove edizioni

In fumetteria e libreria giungono le nuove edizioni del fumetto The Sandman di Neil Gaiman. Ecco cosa sapere su formato, prezzi e date d’uscita. Panini Comics non ha perso tempo e ha subito lanciato tre edizioni per accontentare i nuovi fan, ma anche i vecchi che magari vogliono esporre in libreria una versione più accattivante esteticamente.