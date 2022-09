Tutto pronto per il ritorno di Fedez a X Factor 2022. Il cantante torna a casa e si ritrova nuovamente a fare il giudice da veterano.

Con l’addio di Cattelan alla conduzione e il saldo gruppo di giudici, X Factor 2022 aveva assoluto bisogno di un volto che desse sicurezza al pubblico, offrendo garanzia di grande spettacolo. Fedez torna al banco che ha di fatto lanciato la seconda parte della sua carriera, un po’ più lontano dalla musica e più vicino all’intrattenimento.

Fedez: quanti X Factor ha fatto?

Tutto ha avuto inizio quando Fedez aveva appena 23 anni e da allora ne sono trascorsi 10. Nel tempo trascorso tra la prima esperienza da giudice a X Factor al suo ritorno si è sposato con Chiara Ferragni, ha avuto due figli, Leone e Vittoria, ha sfiorato la vittoria a Sanremo e si è confermato come volto televisivo grazie ad Amazon Prime. Per non parlare del suo attivismo sul fronte benefico, che ha avuto inizio nel 2020 a causa della pandemia. Ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi è una persona diversa, più matura e consapevole. Si presenterà da veterano qual è, pronto a godersi l’esperienza.

Quanti X Factor ha fatto Fedez? In totale ben 5. L’edizione 2022 sarà la sua sesta. Nel 2014 ha fatto il suo esordio nell’ottava edizione, guidando la categoria Under Uomini e vincendo con Lorenzo Fragola. Si tratta del suo unico successo. Qualcosa di non irrilevante, considerando come Victoria Cabello abbia sottolineato come a quel bancone sia in atto una sfida d’ego tra giudici. Deve avere bruciato almeno un po’ vedersi poi battuto da Elio, Alvaro Soler e Mara Maionchi. In seguito ha gestito i Gruppi, le Under Donna, nuovamente gli Under Uomini e infine gli Over.

In questa edizione la conduttrice sarà Francesca Michielin, che ha ottenuto la grande spinta per la sua carriera proprio sul palco di X Factor. Fedez ha spiegato d’aver sempre vissuto un po’ male il suo addio al talent show: “Appena il terreno era propizio per un ritorno, non ho esitato. Credo fortemente in questo progetto e stavolta, a differenza degli altri anni, me la godrò senza pensarci troppo. Sono passati 10 anni e televisivamente quella è stata la mia prima esperienza. Ho imparato molto. La grande novità sarà non prepararmi”.

C’è già chi ha pronta la polemica nel cassetto legata a Chiara Ferragni. Se c’è una cosa che Sanremo ha dimostrato, però, è che non è affatto matematico il discorso che un personaggio con più follower possa “prendere controllo” del televoto di un programma. Lui e la Michielin non hanno infatti vinto all’Ariston: “Parlando di X Factor, si è visto che negli anni mia moglie ha fatto degli appelli che hanno portato sfiga. Le chiedo ufficialmente di esimersi stavolta”.