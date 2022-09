GF VIP Antonino Spinalbese parla di Belen: “Lei è stato un errore”

I fan attendevano le parole di Antonino Spinalbese al GF VIP. Cos’è successo tra lui e Belen Rodriguez? Perché si sono lasciati?

Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello VIP ed ecco finalmente che Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez, guardando per la prima volta negli occhi l’elefante nella stanza. Ha evitato di fare il suo nome durante il suo ingresso nella casa. Quest’esperienza riguarda sé ed è facile pensare come voglia allontanare il suo nome da quello della showgirl, conduttrice e modella argentina.

È per tutti l’ex di Belen e il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe cambiare le carte in tavola per lui. Prima o poi l’argomento doveva però saltare fuori ed è avvenuto con largo anticipo rispetto alle previsioni di molti. È facile pensare, inoltre, come le sue parole possano essere riprese durante la diretta della seconda puntata.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: perché si sono lasciati

Antonino Spinalbese ha raggiunto l’attuale notorietà grazie alla sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Un rapporto breve ma intenso, dal quale è nata Luna Marì. All’interno della casa del GF VIP ha parlato con Charlie Gnocchi della sua celebre ex, spiegando le ragioni secondo le quali quella storia non poteva funzionare.

Il noto speaker radiofonico ha indagato a fondo, chiedendogli quale fosse il principale motivo dei loro litigi. L’altro è stato netto: “Abbiamo sbagliato a sceglierci. Senza quello sbaglio, però, ora non avrei mia figlia. Senza di lei ora me ne sarei andato all’estero”. Non ha affatto nostalgia di quel rapporto e sottolinea come stia meglio oggi: “Ora sono tornato quello che ero. Sono felice”. Non rinnega l’amore ma ha sofferto molto anche tutto il mondo del gossip che si è scatenato: “I problemi erano tantissimi, dai fotografi ai giudizi, fino ai famigliari”.

È tornato poi a parlare dello stesso argomento anche con Nikita Pelizon, che gli ha ricordato come fuori dal reality il gossip sarebbe tornato a inseguirlo: “Non posso scappare. Ho una figlia con la regina del gossip. Cosa faccio? Se non avessi Luna Marì sarei all’estero”. Ha spiegato d’aver tentato di mantenere un profilo basso, evitando di parlare di tutto questo. Il topic però non può che rincorrerlo.

Intanto al GF VIP Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi potrebbero dar vita alla prima love story del reality. L’ex schermitrice pare ci stia provando, come in molti sui social sottolineano. Lei ha provato a sedurre l’ex di Belen dopo soli due giorni dall’ingresso. Lui si è allontanato dicendo: “Se resto qui, cado nel tranello”.

In seguito si ritrovano e tornano a chiacchierare. Si stuzzicano a vicenda e lei prova a sfruttare tutte le sue armi di seduzione. Impossibile che Alfonso Signorini non provi a capire in diretta cosa stia accadendo tra i due. Resta da capire, però, se l’interesse sia reale. Su Twitter, infatti, gli utenti si stanno scatenando. In molti pensano si tratti di una strategia di lei per restare il più possibile all’interno della casa. Una love story aumenterebbe l’interesse del pubblico ovviamente. L’attacco, per così dire, è iniziato quasi fin da subito. C’è però chi ha notato un altro equilibrio. Si sarebbe infatti creato una sorta di triangolo amoroso. Da una parte Antonella Fiordelisi ci prova con Antonino Spinalbese. Dall’altra, invece, l’ex di Belen pare interessato a Ginevra, che però non sembra provare lo stesso.