Gianluca Arena chi è il figlio di Bruno Arena comico come il padre

Chi è Gianluca Arena? Il figlio di Bruno Arena che ha dato il triste annuncio pubblico della morte di suo padre con un messaggio straziante.

Il 28 settembre 2022 è morto Bruno Arena, comico del duo I Fichi d’India. La drammatica notizia è stata rivelata dal figlio Gianluca Arena. Anche lui, come il padre, ha tentato la strada del mondo dello spettacolo, dandosi alla comicità e alla recitazione. Nonostante la notorietà del papà, su di lui abbiamo ben poche informazioni.

Sua madre è Rosy Marrone e la coppia ha avuto due figli. Il fratello di Gianluca si chiama Lorenzo. Sappiamo che dopo essersi diplomato ha provato a lanciarsi nel mondo del cabaret. Ciò l’ha portato al centro di alcune web-series e differenti sketch comici.

Appassionato di intrattenimento, ha anche raggiunto la prima serata Mediaset con il programma comico Colorado. Si è inoltre cimentato nel vasto mondo di Twich. È infatti il co-fondatore del programma That’s Radio. Considerando le scarne informazioni su di lui, non possiamo dire con certezza che non sia sposato e non abbia figli. Dai suoi profili social, però, non risulta nulla del genere.

Di seguito riportiamo il triste annuncio della morte di suo padre Bruno Arena: “Se ne è andato questa notte nel sonno. Ha combattuto fino alla fine, ma se n’è andato in punta di piedi. Da diverso la situazione era complessa ma siamo rimasti senza parole. Lascia un vuoto immenso. La vera natura dell’amore è quella non egoista, in grado di lasciare andare chi vuoi bene. Io, mia madre e mio fratello restiamo uniti per affrontare questo momento. Ringraziamo per tutto l’affetto ricevuto in queste ore”.

A ciò si aggiunge quanto scritto sul suo profilo Instagram. Gianluca Arena si dice non pronto per questo gravoso lutto. La morte di un padre, per quanto annunciata dall’aggravarsi delle condizioni di salute, non può mai vedere un figlio pronto a fronteggiare il giorno temuto. Non resta dunque che augurargli buon viaggio.