GF VIP Alfonso Signorini svela perché Marco Bellavia non è in studio

Al Grande Fratello Vip, in attesa dei provvedimenti disciplinari, in tanti si sono chiesti perché Marco Bellavia non è in puntata.

Marco Bellavia ha lasciato la casa del GF VIP tra le polemiche, rivolte però agli altri concorrenti. L’ex volto di Bim Bum Bam aveva manifestato un grande malessere. Soffre di depressione e ritrovarsi in questa convivenza forzata, sotto l’occhio e il giudizio di tutti, lo ha messo in crisi. Aveva però sottolineato come la vicinanza di tutti lo avrebbe aiutato ad andare avanti, nel gioco e nella vita. Una mano tesa che è stata però rigettata. La sola Antonella Fiordelisi ha provato ad ascoltarlo, mentre tutti gli altri (tranne Luca Salatino e Pamela Prati) lo hanno attaccato duramente.

Il pubblico è rimasto senza parole nell’ascoltare Gegia dargli del matto, Charlie Gnocchi dirgli che aveva ormai rotto le p***e. Nessuno aveva pazienza per lui e di fatto speravano uscisse grazie al televoto. Il suo malessere minava la loro allegria in casa. Qui non si viene per guarire, hanno sottolineato. Una totale assenza di empatia condannata tanto sul web quanto in studio. Alfonso Signorini aveva infatti promesso conseguenze e così è stato.

In molti però si aspettavano di vedere Marco Bellavia in studio dopo l’uscita dalla casa. L’ex concorrente era però assente nella puntata del 3 ottobre. Il motivo? Aveva bisogno di riposare. Non poteva mettersi subito in questa condizione di assoluto stress, dovendo fronteggiare gli ex compagni di reality. A casa è uno spettatore attivo. Signorini ha infatti spiegato come stesse seguendo l’accesa puntata. In questo modo saprà cosa rispondere alle giustificazioni di chi è ancora in gioco, magari giovedì 6 ottobre.

Grida che sono passate dai social all’esterno di Cinecità. I fan del programma hanno voluto far sentire in maniera forte la propria voce. Un caso che non ha precedenti, date le dimensioni del fenomeno. Nessuno o quasi si salva dal giudizio del pubblico. Successivamente Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti e in particolare Antonella Fiordelisi che aveva chiesto le condizioni di Marco Bellavia che attualmente lo stesso conduttore di Bim Bum Bam non sta bene e ha bisogno di riposo.