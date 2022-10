Imma tataranni 2 anticipazioni ultima puntata: Vanessa Scalera muore?

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Imma Tataranni 2 in onda il 13 ottobre promettono sorprese. Il grande colpo di scena della seconda stagione sarà la morte di Vanessa Scalera?

Anticipazioni al cardiopalma per l’ultima puntata di di Imma Tataranni 2. Nulla sarà più come prima per il gran finale della seconda stagione della fiction con protagonista Vanessa Scalera che andrà in onda giovedì 13 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25. Si tratta del quarto appuntamento di questa seconda parte che si è fatta attendere quasi un anno. La prima si era infatti conclusa a novembre 2021 e questa ha ripreso il discorso a settembre 2022. Grande l’attesa dei fan, che ora sono pronti alle grandi sorprese e rivelazioni del finale.

Per l’intera stagione abbiamo visto il sostituto procuratore fare una gran fatica nel conciliare la sua vita privata con quella professionale. Dai difficili casi di “ordine comune” al possibile grande arresto del boss. A ferirle il cuore è però la delicata situazione che vive con suo marito Pietro. Questi è sul punto di cambiare vita, stanco dei sospetti che gli girano in testa. Teme che sua moglie abbia una relazione con Calogiuri e questo pensiero lo tormenta.

L’ultima puntata di Imma Tataranni 2 ha come titolo La donna che perse la testa, che sembra quasi voler anticipare come andrà a finire la fiction avendo un palese doppio significato. Da una parte si riferisce al singolo caso dell’episodio ma dall’altro dalle anticipazioni sul finale della serie con il sostituto procuratore potrebbe suggerire uno spoiler davvero incredibile. Il personaggio di Vanessa Scalera morirà? Di certo dovrà indagare sul cadavere ritrovato della baronessa Giuseppina Antonini De Raho. Il suo corpo viene ritrovato privo di vita sul viale che conduce alla sua ricca abitazione.

Al tempo del decesso si trovava in moto. Il caso si fa spinoso e inquietante fin da subito, dal momento che la vittima è stata mutilata. La Polizia ha infatti dovuto assistere a una scena macabra. Alla donna è stata staccata la testa dal collo. Le indagini si faranno molto complesse, svelando intrighi e giochi di potere legati a personaggi che vorrebbero costruire un termovalorizzatore a Matera. Secondo le anticipazioni del 13 ottobre Imma Tataranni dovrà trovare però la forza di far fronte a tutto questo e, intanto, gestire la situazione in caduta libera con suo marito Pietro. Il sentimento sembra essere del tutto offuscato dalla gelosia. Non aiuterà il presunto mal di schiena di lui, che viene così meno ai suoi “doveri coniugali“. Che possa aver già voltato pagina e cambiato vita? I due riusciranno a ritrovarsi e capire d’amarsi ancora?

I numeri fatti registrare da Imma Tataranni 2 sono stati ottimi. I fan hanno atteso con ansia la seconda parte, dando conferme alla Rai sulla bontà del progetto. Inutile dire che ora ci si aspetta tempi minori per la terza stagione, ma soprattutto che questa venga ufficialmente annunciata. Non vi sono ancora comunicazioni in merito ma, considerando una media superiore al 25% di share, tutto lascia pensare a un nuovo ciclo di puntate. Difficile pensare, però, possa arrivare qualsiasi parola dall’azienda prima dell’ultima puntata, ovvero prima di scoprire se Imma Tataranni morirà o meno.