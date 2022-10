Eliana Michelazzo risponde a Pamela Prati: cosa sta nascondendo

Eliana Michelazzo risponde a Pamela Prati, che ha raccontato la verità su Mark Caltagirone. Una truffa che le ha portato via tutto.

Lacrime amare, quelle di Pamela Prati al GF VIP. Si è messa a nudo, raccontando la truffa subita e l’incubo vissuto. Tutta la verità su Mark Caltagirone. Non una versione dei fatti, come ha sottolineando, bensì esattamente ciò che è successo realmente. In puntata ha preferito parlare di truffatori, senza fare nomi. Vi è una vicenda legale in corso e per questo motivo ha preferito evitare di citare le due persone che erano nella mente di tutti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Quest’ultima ha voluto rispondere alla showgirl. Attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un duro colpo a Pamela Prati, lasciando intendere come quanto detto non corrisponda al vero. Dalle sue poche parole, affidate a una storia, si capisce come l’ex del Bagaglino stia indossando una maschera da vittima.

La Michelazzo lancia questo messaggio: “Non dico nulla però! Buttare m***a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca. Io sono io. Punto… ah dimenticato. Esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao”. Un messaggio in parte difficile da decifrare. Considerando come Eliana Michelazzo abbia in passato attaccato duramente Pamela Perricciolo, non è da escludre un fastidio provato nel sentirsi in qualche modo gettata nel mucchio generico dei “truffatori”. Ricordiamo come la Prati non abbia fatto nomi. Evitando di citarne uno in particolare, però, avrebbe lasciato intendere un coinvolgimento pieno di entrambe. Forse la Michelazzo vorrebbe gettare le colpe su Donna Pamela, invece. La vicenda è comqune ben lontana dall’essere conclusa. Si continuerà ad andare avanti in tribunale ma, al tempo stesso, non è da escludere un faccia a faccia nello studio del Grande Fratello VIP. Dopo aver sentito uan versione, potremmo ascoltare quelle delle altre due protagoniste. Peccato che non avremo mai modo di vedere o sentir parlare proprio Mark Caltagirone.