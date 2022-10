Gf Vip Wilma Goich furia contro Carolina in pubblicità

Ieri sera nella puntata del Gf Vip del 10 ottobre lo scontro tra Carolina Marconi e Wilma Goich non si è placato volano parole grosse in pubblicità

Ieri sera animi decisamente caldi all’interno della casa del Gf Vip nella puntata del 10 ottobre in particolare tra Carolina Marconi e Wilma Goich. È stata una settimana complessa con Patrizia Rossetti e Pamela Prati arrivate allo scontro in merito alla questione posti letto e presunte preferenze della produzione per la showgirl. Il giorno dopo hanno fatto pace, il che ha scatenato l’ira di alcune concorrenti, come Cristina Quaranta e Carolina Marconi, che non hanno creduto a questo rappacificamento e, in generale, si sono lamentate degli atteggiamenti di Patrizia. Ne ha avute da dire anche Gegia, principalmente sul fronte gestione della cucina. Sembra infatti che Patrizia Rossetti, affiancata da Wilma Goich, abbia atteggiamenti da “padrona di casa” del Gf Vip che tutto pretende di gestire. Le due comandano e si lamentano, il che ha fatto esplodere Carolina Marconi. Ha lasciato il segno una sua espressione: “Sono marce nel cuore”. Si è sfogata duramente e ha spiegato di vedere in Patrizia e Wilma tutto ciò che non vuole diventare.

Gf Vip lite Carolina Marconi Wilma Goich

Dopo aver fatto vedere queste immagini dello sfogo di Carolina ieri sera al Grande Fratello Vip non si poteva non ottenere uno scontro totale in diretta. Alfonso Signorini ha tentato di placare gli animi, sottolineando come l’espressione di Carolina fosse eccessiva e, in qualche modo, prendendo le parti delle due concorrenti più mature. I video mostrati però parlano chiaro e la Rossetti e la Goich hanno seminato un po’ di terrore in cucina, data anche l’età, che genera una minore capacità di sopportazione. Sono abituate a comandare e molte altre donne, più giovani, percepiscono questa sensazione d’ansia costante. Cos’è successo durante la pubblicità ieri sera nel corso della puntata del gf Vip del 10 ottobre? Nel fuorionda abbiamo assistito a un nuovo capitolo dello scontro, più duro. Carolina ha detto a Wilma Goich che lei è aggressiva con tutti, dalla mattina alla sera. La sua ultima vittima, ricorda, è stata Giaele. La donna nega e parte al contrattacco. Le due si urlano contro e i social si dividono. Nessuno sopporterebbe Wilma Goich in casa, a quanto pare, ma vi sono critiche anche per Carolina Marconi, che per molti sta tentando di crearsi un personaggio. Il punto più basso dello scontro lo ha raggiunto proprio la concorrente più anziana, che ha provato a zittire l’altra inquilina della casa con un secco: “Hai problemi”. Parole pesanti acuite da Wilma Goich molto aggressiva nei confronti di Carolina chiedendola di non chiamarla più “nonnina” perché troppo ipocrita. Il gioco è ufficialmente entrato nel vivo al Grande Fratello VIp e si ha l’impressione che la Marconi e Cristina Quaranta abbiano raggiunto un po’ il colmo della sopportazione. Per strategia o meno, da qui in poi viene da pensare siano pronte allo scontro con tutti, stando a quanto accaduto ieri sera in puntata. In settimana hanno anche litigato tra loro, perché la Marconi ha trovato fastidiose le insinuazioni della coinquilina su Luca Salatino. Questi si stava facendo massaggiare e lei ha ben pensato di dirgli di stare attento, perchè la fidanzata da casa avrebbe potuto infastidirsi a causa di Nikita.