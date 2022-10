Lucrezia Lando chi è la ballerina di Ballando con le stelle

Lucrezia Lando, 24 anni, è una storica ballerina di Ballando con le Stelle. Entrata nel cuore degli italiani ora è anche inviata tv

Lucrezia Lando dopo aver fatto coppia con Andrea Iannone e Gilles Rocca è tornata a Ballando con le Stelle in coppia con Dario Cassini. Nata il 10 dicembre 1997 a Bassano del Grappa, la carriera di Lucrezia Lando è iniziata fin da giovanissima ma non nella danza. Infatti come dichiarato dalla stessa ballerina, i suoi inizi sono da modella sfilando per alcune marche di abbigliamento locale e facendo shooting fotografici. In contemporanea a 9 anni ha iniziato a prendere lezioni di ballo sia classico che moderno per poi appassionarsi subito al latino. E’ con questi stili, come salsa e bachata, che arriva a vincere competizioni all’estero e nel nostro Paese grazie anche al feeling costruito con il suo partner storico Giacomo Ballarin. Il grande successo ottenuto le ha permesso poi di approdare nel cast della trasmissione di Milly Carlucci. Lucrezia Lando è presenza fissa del programma dal 2018 e ha iniziato come maestra di Giaro Giarratana con cui è arrivata in finale. Nel 2019 ha invece fatto parte di un trio danzando con i due famosi gemelli Kevin e Jonathan Sampaio. E’ però nella terza edizione di Ballando con le stelle a cui ha fatto parte, ovvero quella del 2020, che ha finalmente ottenuto la vittoria con la rivelazione Gilles Rocca. In questi anni ha anche preso parte a Ballando on the road sia al tour fisico in giro per l’Italia sia al vero e proprio programma nel ruolo di presentatrice degli artisti in gara. Come tutti ben ricorderete, Lucrezia Lando lo scorso anno ha gareggiato accanto a Andrea Iannone. Il feeling palese in pista con il motociclistica ha infiammato il gossip con i telespettatori che hanno pensato che tra i due fosse nata una bella storia d’amore. Tra smentite e foto sui social non si è mai capito realmente se ci sia stato del tenero tra i due.

Ballando con le stelle Lucrezia Lando vita privata

Non solo Ballando con le stelle, il curriculum di Lucrezia Lando si sviluppa parallelamente anche nel campo della recitazione e del mondo dello spettacolo. Ha infatti studiato all’Accademia di Massimiliano Bruno a Roma facendosi le ossa anche come presentatrice di eventi e conduzioni di show di danza. Ha sfilato anche sul red carpet della 73esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Difatti con questa formazione non poteva che aprirsi per la ballerina anche il mondo della tv in qualità di volto del piccolo schermo. Lucrezia Lando è stata anche inviata di UnoMattina Estate per Il borgo delle meraviglie. La ballerina è seguita da quasi 90mila follower su Instagram e per quanto tenda a condividere alcuni scatti è molto discreta in merito alla diffusione di informazioni sulla sua vita privata. Al termine dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle ha però deciso di annunciare a tutti il suo fidanzamento con il collega del programma Marco De Angelis, maestro di ballo come lei. Una relazione che però si è conclusa nel 2021. Sappiamo di lei che ha preso parte ai casting per Amici di Maria De Filippi. Era l’edizione 13 ma le cose non andarono come sperato.