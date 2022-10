Ballando con le stelle Veera Kinnunen chi è la ballerina di Giampiero Mughini

Veera Kinnunen fa coppia con Giampiero Mughini a Ballando con le Stelle 2022. Tutto quello che c’è da sapere sulla ballerina

Veera Kinnunen è una talentuosa ballerina svedese, nata a Gavle il 6 marzo 1986. Gli amanti di Ballando con le Stelle la conoscono già, considerando come sia parte da molto tempo del gruppo dei maestri, cui si è aggregata nuovamente dopo un anno di pausa per la sua prima gravidanza. Così come un po’ tutti i professionisti del mondo della danza, anche lei ha iniziato a ballare da piccolissima, ad appena 7 anni. Prende parte a differenti concorsi e ottiene le sue prime vittorie. Veera Kinnunen si specializza poi in due generi: latino americano e contemporaneo. Cambia vita a 19 anni, lasciandosi tutto alle spalle e volando in Australia, dove entra a far parte del celebre show Burn The Floor. Ha così inizio un tour lungo due anni in giro per il mondo. La ballerina di Ballando con le Stelle accumula esperienze, impara nuove lingue (ne parla quattro) e scopre una passione: il disegno di abiti. Non è raro infatti vederla a Ballando con le Stelle con vestiti ideati da lei. Nel suo lungo percorso ha conquistato svariati titoli, di cui 10 nazionali in differenti classi d’età nella massima serie del suo Paese. Inoltre ha partecipato anche a Let’s Dance, versione svedese di Ballando. Tutti i titoli conquistati in carriera l’hanno resa la ballerina svedese più vincente di sempre. Ha avuto al suo fianco, in pista come nella vita, Stefano Oradei. I due hanno girato in lungo e in largo per ben 11 anni.