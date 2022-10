Ballando con le stelle 2022 Maykel Fonts perché non c’è: fatto fuori?

Maykel Fonts ha detto addio a Ballando con le Stelle. Perché il ballerino non è presente tra i maestri del programma di Milly Carlucci?

Maykel Fonts non fa parte del cast di Ballando con le Stelle 2022. Confuso con l’altro ballerino cubano Roly Maden in coppia con Paola Barale, le fan del ballerino si stanno ancora chiedendo che fine abbia fatto e perché non faccia parte del cast dello storico programma condotto da Milly Carlucci. Si può tirare un sospiro di sollievo e magari rivederlo presto perché Maykel Fonts non è presente per questioni lavorative. Non vi sono stati scontri interni che hanno portato il talentuoso ballerino ad allontanarsi dal programma. Sarà infatti impegnato in una nuova tournée, che si svolgerà in Messico. Impossibile per lui conciliare queste due attività. Alla fine ha fatto la scelta che riteneva migliore per la sua carriera. Non è l’unico ballerino che quest’anno non fa parte di Ballando con le Stelle, basti citare Vito Coppola, attualmente impegnato con Strictly Come Dancing.

Maykel Fonts chi è il ballerino cubano

L’Italia ha decisamente dato tanto a Maykel Fonts come lui agli appassionati di danza. Maykel Fonts, 45 anni, è nato a L’Avana il 10 ottobre 1976. È un talentuoso ballerino, coreografo, insegnante di ballo e attore. Ha iniziato a ballare fin da bambino e si è diplomato a 22 anni a Tropicana, in una delle scuole di danza più importanti di Cuba. Ha approfondito differenti generi, dal classico al contemporaneo. Un maestro completo. Maykel Fonts ha lasciato la sua patria per questioni politiche delicate. Si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha approfondito ulteriormente la salsa. È proprio quest’esperienza che gli ha consentito di trovare spazio nella scuola di Ballando con le Stelle, e non solo. Si è trasferito per la prima volta in Italia nell’ormai lontano 2000. Ha trovato finalmente la sua dimensione, lavorando con grandi professionisti del settore, da Raffaele Paganini a Steve Lachance. Ballando con le Stelle non è stato il primo programma nel quale ha trovato spazio. Ricordiamo Domenica In, Chiambretti c’è, La vita in diretta e il Festivalbar, soltanto per citarne alcuni del suo percorso fortunato e meritato nel nostro Paese. Oggi Maykel Fonts è in Messico dove a fine settembre è infatti nata sua figlia Maia. Fiocco rosa per lui e sua moglie Caterina Poiani. Sui social è stata pubblicata una prima foto, che mostra la neonata a poche ore dalla nascita. Non si tratta del primo figlio per la coppia che ha anche il piccolo Matteo, mentre il ballerino è diventato per la prima volta padre in una precedente relazione.