Chi sono i Tropea di X Factor 2022 gruppo di Ambra

Chi sono i Tropea, band di X Factor giunta ai live nel gruppo di Ambra. Cosa c’è da sapere sui ragazzi che hanno stupito i giudici.

Ambra ha composto la sua squadra e ha scelto una sola band delle due in gara, come prevedibile. Dopo aver dato una sedia molto provvisoria ai Nervi, ha chiesto loro di alzarsi e fare spazio ai Tropea, giunti così ai live. Scopriamo chi sono i ragazzi che compongono questo gruppo, dal percorso pre X Factor a quello sul palco tra Audizioni, Bootcamp e Last Call. Una band che ha saputo stupire e soprattutto attirare l’attenzione del pubblico. Si sono presentati con un loro brano, un inedito dal titolo Technicolor, che ha subito messo in evidenza una grande qualità. A comporre il gruppo sono quattro ragazzi, d’età tra i 25 e i 30 anni. I Tropea sono tutti originari di città differenti ma è stata Milano a congiungerli: si tratta di Pietro Lupo Selvini (cantante), Claudio Damiano (batterista), Domenica Finizio (chitarrista), noto a tutti come Mimmo, e Lorenzo Pisoni (bassista), che gli amici chiamano Piso. Il tipo di musica del gruppo della squadra di Ambra affonda le radici nel passato. Le influenze che li travolgono sono l’Alternative Rock dei primi del Duemila, il Beat degli anni ’60 e, nel mezzo, il Postpunk degli anni ’80, un mix a dir poco interessante, così come lo è la loro capacità di sfornare testi in grado di analizzare sogni, vulnerabilità e, in generale, il vasto universo delle sottoculture. I Tropea si muovono tra inglese e italiano e sono riusciti a conquistare il cuore di Ambra Angiolini ai Bootcamp, presentandosi con una cover di Insieme a te sto bene, di Lucio Battisti. Hanno così ottenuto il pass per l’ultima fase, i Last Call. Sedia a disposizione con Lucrezia Maria Fioritti e Matteo Siffredi, con un’esibizione decisamente positiva sulle note di Let Me Entertain You di Robbie Williams. Hanno ritmo, talento e soprattutto una grande alchimia interna. Le doti ideali per dire la loro in vista della vittoria finale.

Guardando al passato dei componenti de I Tropea, Pietro e Piso hanno studiato presso la Civile Scuola Claudio Abbado, mentre Claudio è un insegnante di batteria. Tutti vantano una certa esperienza in questo mondo, come Mimmo, che è in realtà un produttore oltre che musicista. I concorrenti di X Factor 2022 hanno già pubblicato un EP ma il programma condotto da Francesca Michielin potrebbe realmente lanciarli sulla scena musicale italiana. Oltre alla già citata Technicolor, il loro bagaglio musicale di inediti comprende anche Erotic Movie Soundtrack, Who May, Blu e Lost in Singapore. Svariate le curiosità sul loro conto, come il fatto che non siano mai stati a Tropea, nonostante il nome della band. Si sono raccontati sul sito ufficiale di Sky, svelando alcuni retroscena sulla band. Uno dei più interessanti lo ha in realtà raccontato Ambra, il loro giudice, che ha sottolineato come i Tropea non la volessero. Alquanto scettici a riguardo. Sono un bel mix e, dovendo scegliere tra pizza sul divano, a casa, e una serata in discoteca, la maggior parte di loro sceglierebbe la prima opzione. Una breve intervista presa decisamente sul ridere, e così il guilty pleasure è Tetris e la canzone che avrebbero sempre voluto cantare è T’Appartengo. Si sono invece concentrati sul personaggio immaginario che li rappresenterebbe: Homer Simpson, Dexter, Goku e Gatto Silvestro. Difficile pensare a una descrizione migliore per questa band di quella appena data attraverso i loro gusti animati.