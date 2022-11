Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 4 novembre

Dopo una crisi è uscito ieri sera nella puntata del 4 novembre di Bake Off: cosa è successo fino all’eliminato e chi ha preso il grembiule blu

A Bake Off 2022 è stato eliminato nella puntata di ieri sera 4 novembre un aspirante pasticciere tra Mukesh, Riccardo e Chiara. Una doccia gelata per i fan amanti dei pronostici perché a sorpresa, non solo si salva, ma ottiene il grembiule blu Ginevra, non era mai successo prima. Il tema della decima puntata di Bake Off è l’amore che va declinato in ogni prova con un crescente livello di difficoltà: i baci di dama originali, quelli in versione della ricetta della Liguria e quelli chiamati Panteschi sono i primi tre dolci da eseguire ad inizio puntata. Ieri sera l’estrosità era la parola d’ordine a patto però che si riuscivano a completare otto baci di dama per ciascuna ricetta. Monia Di Liello è la pasticcera star protagonista della prova tecnica. La pastry chef è famosa come rappresentante del Belpaese in Francia. Non poteva che essere la pasticceria d’oltralpe lo scoglio da superare. I concorrenti di Bake Off di ieri sera nella puntata del 4 novembre hanno dovuto realizzare la Paris Brest in versione choux. Davide, in qualità di detentore del grembiule blu ottenuto nella scorsa puntata, ha goduto del suo privilegio fare il dolce per una manciata di minuti con Di Liello.

Attenzione perché è nella prova tecnica della decima puntata di Bake Off che si è registrato un grande momento di tensione. Il concorrente e aspirante pasticcere Riccardo ha avuto un inaspettato quanto forte crollo emotivo. Non era particolarmente in forma nella registrazione andata in onda ieri sera su Discovery+, continuava a fare errori e ha avuto un cedimento. Ha alzato le braccia come ad imprecare e verso la telecamera ha urlato di volersi ritirare. Il gesto che più ha sconvolto chi ha visto la decima puntata dello show di dolci condotto da Benedetta Parodi è che Riccardo si è levato via il grembiule rivolgendosi verso i tecnici e chiedendo che gli fosse tolto il microfono. La conduttrice ci ha provato in tutti i modi, è riuscito a trattenerlo ma non a calmarlo infatti il concorrente aveva ormai perso fiducia in se stesso. D’altronde non aveva torto, i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia lo hanno massacrato a livello di punteggio decretando il suo ultimo posto con distacco rispetto agli altri. Mukesh si piazza terzultimo preceduto da Leo, mentre a vincere con un punteggio molto alto è Ginevra che quindi è matematicamente salva e non è lei che è uscita dal programma guadagnando così quella serenità sapendo di non dover affrontare l’eliminazione che le ha permesso di fare la differenza nel corso della gara.

Si passa così alla famigerata prova a sorpresa della puntata di ieri sera 4 novembre di Bake Off che registra l’assenza di Damiano Carrara. Il giudice tanto amato non c’era perché la registrazione della seconda parte della decima puntata coincideva proprio con il giorno del suo matrimonio con Chiara. La difficoltà della prova a sorpresa questa volta era cucinare in due: gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare con un proprio parente una torta composta da un triplice strato di pan di Spagna e doppia crema chiamata naked o torta nuda a forma di cuore. A questo punto della serata dello show di dolci era chiaro grazie ad una prestazione esemplare per la terza volta consecutiva che il grembiule blu andasse a Ginevra mentre Chiara, Riccardo e Mukesh sono stati candidati dai giudici all’eliminazione. Lo spoiler è impietoso, la crisi gli è costata cara: è uscito ieri sera 4 novembre da Bake Off Riccardo.