Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 11 novembre

Bake Off Italia 2022 l’eliminato dell’undicesima puntata. Chi è uscito era già in aria di crisi ma a stupire è la concorrente che ha ottenuto il grembiule blu

Ieri sera nella puntata dell’11 novembre di Bake Off Italia già dalla prima prova si è respirata aria di crisi. Al ballottaggio per l’eliminato è finita la super favorita alla vittoria Ginevra insieme a Mukesh, per la seconda volta consecutiva, e il più anonimo Alessio. Partiamo subito con il dire che il grembiule blu, come la scorsa settimana, arriva a Chiara Maci nonostante abbia toppato la prova della pizza. La puntata dell’11 novembre di Bake Off Italia è infatti dedicata ai lievitati: in presenza di Fulvio Marino per l’intero undicesimo appuntamento e sempre per colmare l’assenza di Damiano Carrara che durante le registrazioni era al suo matrimonio. La prima prova ha messo i concorrenti in difficoltà chiedendo creatività per rivoluzionare il concetto di pizza classica napoletana. Tutti dovevano elaborare una pizza a sei spicchi con diversi condimenti con almeno tre farine differenti. La seconda prova di Bake Off Italia della puntata dell’11 novembre ha visto realizzare ieri sera un pane perfetto. Nel dettaglio si è chiesto di preparare un pan brioche a palline di farcirlo con una crema cioccolato e nocciola e di farlo lievitare di nuovo.

Nell’undicesima puntata l’hanno definito pan di lana ma per molti più volgarmente è il danubio. La nota golosa obbligatoria è stata la marmellata alla pesca aromatizzata al timo: è questo il momento che ha visto cadere in errore chi è uscito definitivamente da Bake Off Italia 2022 ieri sera. Quinto posto per Alessio, sesto posto per Mukesh e ultimo posto a sorpresa per Ginevra lasciando tutti senza parole. A rendere ancora più complessa l’undicesima puntata del pastry show condotto da Benedetta Parodi, è la natalizia prova a sorpresa: panettone gastronomico per gli aspiranti pasticcieri che hanno preparato un classico della pasticceria milanese reinventato in versione salata con cinque gusti diversi. Anche in questo caso Ginevra non si è giocata bene il bonus del grembiule blu che aveva ottenuto la scorsa settimana. Dieci minuti di tempo in più per poter realizzare il panettone salato da dover per forza assegnare a due rivali indicati da lei, in questo caso Alessio e Leo. Dopo gli assaggi dei giudici Ernst Knam e Fulvio Marino, a finire a rischio eliminazione sono Ginevra, Mukesh e Alessio. E’ uscito ieri sera dalla puntata dell’11 novembre di Bake Off Italia 2022 Mukesh. Una piccola curiosità: al momento dell’eliminazione del 21enne di Pontedera la commozione ha preso il sopravvento con il concorrente che ha ringraziato tutti per l’occasione avuta di partecipare al pastry show condotto da Benedetta Parodi e giunto alla decima edizione.