Gf Vip chi è uscito ieri sera 7 novembre: eliminato e nominati

GF Vip chi è uscito ieri nella puntata del 7 novembre: Oriana e Pamela show, Attilio proposta di matrimonio, entra l’ex di Antonella

Ieri sera nella puntata del 7 novembre del Grande Fratello Vip si sono trovati davanti al led eliminazione Nikita Pelizon, Attilio Romita e George Ciupilan. Se i primi due, amici per la pelle, sono tra i favoriti del pubblico con fandom ben solito, l’outsider Attilio Romita aveva conquistato nelle scorse settimane quella fetta del pubblico controcorrente che non apprezzava il montaggio delle clip del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni però è venuta fuori una parte del carattere del giornalista, il sentirsi superiore, che non è piaciuta al pubblico. Infatti come da pronostici il favorito del pubblico è stato Nikita che ha mandato dritto in nomination per l’eliminazione Attilio Romita salvando George Ciupilan. Ricordiamo che chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip non è nessuno perché il lunedì è la puntata dedicata al favorito del pubblico. Non è mancato però il momento polemiche con un furente Attilio che ha criticato i vipponi dopo essere stato nominato. Dicendo ad Alfonso Signorini che tutti lo odiano e che si aspettava di essere in lizza per l’eliminazione di giovedì, nessuno dei vipponi ha risposto negando quest’affermazione. Una reazione notata dal giornalista che si è offeso ritornando al proprio posto sottolineando il fatto che nessuno lo abbia contraddetto. Durante la pubblicità gli animi si sono scaldati con Romita e Patrizia Rossetti che hanno avuto un duro scontro ancora una volta per TG Vip, una discussione che ha coinvolto anche Charlie Gnocchi. La conduttrice di Retequattro ha contestato al giornalista di aver finto che il GF Vip gli aveva consigliato i temi dei pezzi del TG Vip. Importanti le percentuali del televoto della puntata di ieri sera dedicato al preferito del pubblico: Nikita ha ottenuto il 52%, George il 33% e infine Attilio il 15%. L’ex volto del TG1 è ritornato sulla polemica anche prima delle nomination perché risentito del voltafaccia, a suo dire, di Nikita, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Lo stesso Attilio ha ricevuto anche una sorpresa, la lettera della sua compagna che lo rassicurava sul suo amore e di prendere il gioco con leggerezza. Il giornalista ha rivelato spiazzando tutti che è pronto a fare una proposta di matrimonio alla sua compagna, un desiderio che covava da tempo. Nonostante la sorpresa, l’atteggiamento di Attilio non è cambiato prevedendo che uscirà giovedì e negandosi alle parole di Patrizia e company.

GF Vip cosa è successo ieri sera 7 novembre

La puntata del GF Vip di ieri sera 7 novembre si è aperta con una clip riassuntiva della settimana dei nuovi ingressi con un focus particolare sulla possibile storia d’amore tra Nikita Pelizon e Luca Onestini su cui però Alfonso Signorini non si è soffermato per lasciare spazio ad un altro tema. Attilio Romita contro tutti è stato protagonista del primo blocco della serata in cui in sostanza i vipponi, in particolare Patrizia, lo accusavano di aver monopolizzato l’organizzazione del TG Vip non coinvolgendo i coinquilini che l’avevano nominato. Alle domande di Alfonso Signorini che gli chiedeva se era realmente così, se si sente superiore rispetto agli altri gieffini e se ha categorizzato come “anziane” le più adulte della Casa, Attilio non ha risposto. Spazio poi ieri sera al GF Vip per la linea comica di Edoardo Tavassi che ha riproposto il suo personaggio di piacione che non acchiappa. Simpatico siparietto con Patrizia Rossetti e i baci rubati tra il gioco della bottiglia e scherzi notturni. Il momento più alto della puntata di ieri sera del GF Vip si è avuto con il confronto tra Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi. Traendo le somme del lungo ed estenuante faccia a faccia, il mental coach è ancora convinto che Antonella sia innamorata di lui mentre l’ex schermitrice ha detto innamorata di Edoardo e di essere dispiaciuta per aver dovuto far soffrire un uomo importante nella sua vita.

Questo confronto tra ex ha messo sottogamba anche il siparietto Donnalisi vs Micol Incorvaia ridotto ad una breve clip in cui venivano mostrati degli abbracci rubati tra Edoardo e la sorella di Clizia Incorvaia. Non è sfuggito però agli occhi attenti dei fan Twitter del GF Vip che dopo l’ingresso temporaneo di Gianluca Benincasa nella Casa, Edoardo Donnamaria fosse particolarmente sereno a tal punto da confrontarsi con Micol Incorvaia e sul loro rapporto tra le mura più spiate d’Italia piuttosto che essere provato da quanto visto. Oltre a Tavassi, la linea comica di ieri sera della puntata del GF Vip del 7 novembre è stata portata avanti da Sarah Altobello che anche lei ha proposto il suo personaggio di barese sensuale pronta a conquistare gli uomini della Casa. Si è passati ancora una volta a parlare del triangolo Giaele-Antonino Spinalbese-Bradford Beck. Dopo la lettera del marito, l’ex concorrente di Ti Spedisco in Convento ha avuto un breve momento di sconforto ma il suo pensiero era rivolto ad Antonino Spinalbese che non voleva si allontanasse da lei solo per la lettera ricevuta. Giaele si è però scatenata grazie al gioco della bottiglia baciando Antonino, Attilio e Luciano. Proprio l’ex di Manuela Carriero ha ammesso di avere una simpatia per Nikita ma allo stesso momento, tra il serio e il faceto, ha detto di voler lasciare posto a Luca Onestini. L’influencer triestina ha dribblato ogni commento ringraziando per i nuovi ingressi che hanno portato energia alla Casa.

La storia della puntata di ieri sera del GF Vip è stata quella di Alberto De Pisis. Per lui è arrivata una dolce sorpresa: la mamma Manuela Donda che ha assicurato il figlio ma anche consigliato ad Alberto di far uscire la sua parte più allegra. Lo stesso consiglio è arrivato anche da Giulia Salemi che ha fatto forza al suo amico. Finalmente dopo mezzanotte arriva il momento di Oriana Marzoli che non è stata accolta con grande entusiasmo dalle donne della Casa, in particolare Giaele e Antonella. In particolare la fidanzata di Edoardo Donnamaria ha accusato l’esperta di reality di essere sempre in costume e di avvicinarsi al volto di Forum quando lei non era presente. L’influencer famosa in Spagna ha replicato che ha solo invidia e gelosia. Nella clip Giaele invece è apparsa infastidita dall’interesse di Antonino per Oriana ed è stata redarguita da Sonia Bruganelli perché ha negato questa gelosia. L’opinionista ha suggerito alla gieffina di occuparsi più del matrimonio con Bradford Beck piuttosto di ciò che fa Spinalbese nella Casa. Alfonso Signorini ha cercato di capire se l’ex di Belen è realmente interessato a Oriana e viceversa ma entrambi hanno negato anche se il conduttore continua ad essere convinto che si piacciono molto.

GF Vip chi è stato nominato il 7 novembre

Nella puntata di ieri sera 7 novembre del Grande Fratello Vip, è arrivato poi il momento delle nomination. Gli immuni della Casa sono stati Antonino Spinalbese, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno scelto invece di dare l’immunità a Patrizia Rossetti. Ovviamente anche Nikita rientra tra gli immuni perché la preferita del pubblico. I sei nuovi entrati del Grande Fratello Vip non posso essere nominati e non posso nominare fino a comunicazione ufficiale. Le nomination palesi sono iniziate subito con il botto: Attilio ha scelto Pamela perché l’unica rimasta da nominare di chi ha parlato male di lui, la showgirl ha ribattuto dicendo che il giornalista l’ha schivata per un abbraccio e non ha mostrato eleganza. Pamela ha nominato Edoardo perché sapeva già del voto del fidanzato della Fiordelisi che in effetti l’ha nominata perché quella con cui ha legato meno. Dopo questo voto è iniziato lo show di Pamela Prati che ha accusato la produzione di non darle spazio e ha sottolineato come Alfonso non l’abbia nemmeno salutata. Offesa dalla poca considerazione, non ha voluto parlare con nessuno e spera di esser eliminata. Stesso discorso tra Giaele e George che si sono scambiati i voti per una vera mancanza di rapporto. Daniele ha confermato la sua nomination, ormai consueta, nei confronti di Alberto perché non riescono proprio a legare. Antonella nomina George perché vorrebbe che scherzasse con lei così come fa con Nikita; ultima nomination palese per Alberto che vota Daniele.

Le nomination in confessionale di ieri sera 7 novembre al GF Vip sono iniziate con Wilma Goich. La cantante ha deciso di votare Pamela perché non si è sentita sostenuta dalla showgirl sulla questione relativa TG Vip organizzato da Attilio Romita: stessa nomination e stessa motivazione per Patrizia Rossetti. Antonino ha nominato invece Edoardo perché, ironizzando, non gli piace il suo taglio di capelli ma in realtà il loro rapporto è praticamente assente dati i precedenti scontri avuti. Il parrucchiere però ha approfittato del confessionale per salutare Ginevra Lamborghini in studio che ha ricambiato con grande entusiasmo. Nikita decide di nominare Giaele perché le piace sempre meno e si prende meriti per cose che non ha mai fatto; anche Charlie Gnocchi ha scelto per le nomination Giaele perché deve prendere una decisione e salvare il matrimonio. Chiude Luca Salatino che conferma il suo voto per Giaele perché non c’è mai stato un vero legame con la moglie di Bradford Beck. Nella puntata di ieri sera 7 novembre del GF Vip sono quindi andati in nomination Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati. Il meno votato nella puntata di giovedì sarà definitivamente eliminato.