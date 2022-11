The Crown 5 Dominic West chi è il Principe Carlo

The Crown 5 pone l’attenzione sulla relazione tra la Principessa Diana e il Principe Carlo: chi è l’attore che lo interpreta e dove lo avete visto

Dominic West è l’attore scelto per interpretare il Principe Carlo (ora Re Carlo III) in The Crown 5. Nella quinta stagione della serie Netflix sono presenti anche Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta II e a Elizabeth Debicki in quello della Principessa Diana e si concentra sulla relazione dell’attuale re con la regina consorte Camilla Parker-Bowles e sulla rottura del suo matrimonio con la principessa del Galles. Dominic West è un attore, regista e musicista inglese di 53 anni, nato a Sheffield, ed è il sesto di sette fratelli (cinque femmine e due maschi) nati da una famiglia di origine irlandese. Prima di diventare attore fin da giovane ha fatto diversi lavori come il pastore di bestiame in Argentina durante un anno sabbatico, ma si è laureato alla Guildhall School of Music and Drama nel 1995. È stato nominato ai Golden Globe per il suo ruolo in The Affair e ha vinto anche un premio come miglior attore ai Bafta per aver interpretato il serial killer Fred West. Dominic West è stato insignito di una laurea honoris causa per i servizi resi alle arti dalla Sheffield Hallam University nel 2010. Nel luglio 2018 ha ricevuto un dottorato onorario dall’Università di Sheffield ed è anche un sostenitore dell’associazione Helen’s Trust, che ha assistito sua madre prima della sua morte. La vita privata dell’attore che interpreta il Principe Carlo in The Crown 5 gira attorno a Catherine FitzGerald sua moglie. I due si sono sposati a Glin, nella contea di Limerick, nel giugno 2010, per coronare la loro storia d’amore. Si sono frequentati per la prima volta durante gli anni dell’università poi hanno preso strade diverse fino a ricongiungersi e a vivere il loro amore. La coppia ha quattro figli: Dora, Senan, Francis e Christabel. Dominic West condivide anche una figlia con l’ex fidanzata Polly Astor: si chiama Martha è nata nel 1999 ed è anche lei un’attrice.

Uno dei ruoli più famosi dell’attore di The Crown 5 è stato quello di Jimmy McNulty in The Wire, in cui ha recitato dal 2002 al 2008. Ha anche recitato al fianco di Ruth Wilson in The Affair dal 2014 al 2019, interpretando Noah Solloway. Al cinema ha recitato in Chicago (2002), Punisher: War Zone (2008), John Carter (2012), Tomb Raider (2018) e Colette (2018). Attualmente Dominic West interpreta il dottor Chris Cox nella serie di Brassic e recita accanto a Connor Swindells e Tom Glynn-Carney in SAS: Rogue Heroes. Nelle prime due stagioni di The Crown, gli attori bambini Billy Jenkins e Julian Baring hanno interpretato il ruolo del Principe Carlo. Poi, nella terza e quarta stagione, è stato interpretato da adulto da Josh O’Connor, che ha recitato al fianco di Emma Corrin. Per The Crown 5 invece il ruolo del Principe Carlo è stato affidato a Dominic West. L’attore ha raccontato di non aver accolto con entusiasmo la scelta da parte della produzione di dargli la parte del Principe Carlo. La fisicità dell’attuale Re d’Inghilterra non è simile a quella di Dominic West secondo lo stesso interprete che ha dichiarato di essere uguale al Principe ma solo da dietro per la pettinatura perfetta. Alla fine però si è convinto anche per il fascino del personaggio che ha dovuto interpretare.