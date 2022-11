Tale e Quale Show 2022 chi ha vinto: vincitore finale e classifica

Tale e quale show 2022: ieri sera 11 novembre eletto il vincitore della finale pre torneo. Antonino Spadaccino e Andrea Dianetti primi in classifica

Ieri sera 11 novembre è andata in onda la finale di Tale e Quale Show 2022, che ha decretato il vincitore di questa 12esima edizione del programma condotto da Carlo Conti. Inoltre è stato eletto anche chi ha vinto l’ultima puntata, una vittoria che smosso la classifica complessiva dell’intera competizione che ha decretato tra i tre più votati: Gilles Rocca, Andrea Dianetti e Antonino Spadaccino. Non si tratta però dell’ultima puntata, come si potrebbe pensare. La settimana prossima spazio al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show, al quale prenderanno parte i sei migliori concorrenti della scorsa edizione, insieme con sei scelti in questa finale: i tre uomini e le tre donne più votate. A giudicare le imitazioni, come sempre, tre giudici fissi, ovvero Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. L’ultimo imitatore chiamato a sedersi dietro al bancone è stato Ubaldo Pantani, stavolta nei panni di Roberto D’Agostino chissà chi sarà il prossimo quarto giurato a sorpresa. Il vincitore di Tale e Quale show 2022 è Antonino Spadaccino che è risultato il più votato dell’intera dodicesima edizione. Chi ha vinto invece la puntata di ieri sera dell’11 novembre con l’imitazione di Gianna Nannini è stato Andrea Dianetti, che si è classificato al secondo posto della classifica generale. Terzo invece Gilles Rocca che ha recuperato imitando Fabrizio Moro sulle note di Pensa ma non ce l’ha fatta per poco a riacciuffare Andrea e Antonino Spadaccino.

Tale e Quale Show finale: cosa è successo ieri sera 11 novembre

La puntata di ieri sera dell’11 novembre di Tale e Quale Show 2022 è partita con Rosalinda Cannavó che ha dovuto imitare Katy Perry. Un’imitazione dal grande ritmo, sulle note di Hot ‘n’ Cold. Vestita da sposa, ha provato a dare il massimo ma la somiglianza non c’è. Esibizione che non brilla ma basta alla giuria, che si complimenta con lei. Lo show si è poi giocato rapidamente la carta del secondo in classifica, Andrea Dianetti. Trasformazione complessa, dovendo proporsi in versione femminile nei panni di Gianna Nannini. Voce difficile da imitare sulle note di Meravigliosa Creatura. Al di là della somiglianza estetica, che c’è tutta, ha dimostrato d’aver studiato attentamente le sfumature del cantato della famosa artista. Anche in questo caso piovono complimenti, con Cristiano in versione gentile. Lo ha trovato piacevole, il che vale come un 8 in pagella.

Alla finale di ieri sera dell’11 novembre di Tale e Quale Show 2022 tocca poi a Valentina Persia alle prese con un test in inglese. Ha provato a trasformarsi in Amy Winehouse, cantando Rehab. Capelli e abito aiutano non poco. Il trucco c’è e lei dà il massimo. Tutti hanno apprezzato, con Malgioglio che riscalda le critiche. L’aspetto l’ha convinto ma non la voce. Il vincitore di Tale e Quale Show Antonino ha provato a piazzare la zampata decisiva per diventare campione di quest’edizione. La sua ultima imitazione è Riccardo Cocciante e la canzone scelta è Se stiamo insieme. Con quest’esibizione, priva di sbavature, il titolo sembrava ormai in tasca. Il pubblico è stato rapito, così come la giuria. Panariello ha giusto accennato una minima critica legata a un’espressione iniziale del cantante.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli ieri sera davanti ad un divertito Carlo Conti si sono reinventati nei panni delle sorelle Goggi, Loretta e Daniela. Momento esilarante, dal momento che in studio era presente anche l’altra sorella, oltre al giudice. La telecamera ha indugiato sulle due, mostrando tutte le reazioni in tempo reale. Il parere che conta maggiormente è ovviamente quello delle due donne imitate. Sono state al gioco, mostrandosi ben disposte nel farsi prendere un po’ in giro. Daniela dice che i due le hanno fatto fare bella figura. Secondo Loretta c’è una certa somiglianza tra lei e Francesco. Non è dello stesso parere Giorgio Panariello. Uno è il Gabibbo e l’altro un Ferrero Rocher, per lui. Altra imitazione complessa della puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show 2022, a dir poco. è quella di Elena Ballerini nei panni di Christina Aguilera. Una voce e un carisma quasi irripetibili. La canzone scelta è Beautiful. Ha fatto ciò che poteva ma la strada era tutta in salita. Un’ultima puntata generalmente complessa. Alla finale anche Alessandra Mussolini non se l’è passata al meglio, dovendo sostenere la voce di Fiorella Mannoia, oltre ovviamente all’aspetto. La canzone è Che sia benedetta. Il trucco arriva fino a un certo punto, così come la voce. Panariello continua a essere pungente, dicendole come le ricordi Alda D’Eusanio. Malgioglio continua a essere gentile e rievoca la carriera da cantante della Mussolini per cui ha scritto canzoni come ricordato in questo articolo. Un cambio di rotta ieri sera nella puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show dopo le critiche ricevute, in attesa di Valeria Marini, che è Nicole Kidman in questa puntata. Sono rapidamente tornate le smorfie e la crudeltà di giudizio nell’ascoltare Diamonds are girl’s best friend. Coreografia curata e molto apprezzata dal pubblico, con il cantautore giudice che ha sfogato tutta la propria frustrazione per le parole della madre della Marini. La “guerra” prosegue, dunque.

Granada di Claudio Villa è stata l’assegnazione per Claudio Lauretta. Riuscirci sarebbe un’impresa titanica. L’esecuzione convince vocalmente, anche se vi è poco dell’amato cantante. Canzone un po’ troppo spinta per Samira Lui, preoccupata dal dover cantare Love to love you baby di Donna Summer. Esibizione sufficiente, durante la quale c’è stato spazio per un momento divertente. Samira tenta di “sedurre” Malgioglio, sfruttando la sensualità del brano. Missione fallita. Gilles Rocca è stato l’ultimo ad esibirsi ieri sera alla finale di Tale e Quale Show prima di eleggere il vincitore. La sua versione di Pensa di Fabrizio Moro convince. La voce c’è e il trucco aiuta molto.

Tale e Quale Show torneo e classifica finale

Ieri sera nella puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show, data l’importanza della classifica per il Torneo dei Campioni che parte la prossima settimana, i concorrenti hanno deciso di darsi a vicenda i 5 punti di bonus a loro disposizione. Questa la classifica della puntata: Andrea Dianetti 64 che ha vinto la puntata, Antonino 61, Valentina Persia 56, Gilles Rocca 55, Alessandra Mussolini 49, Samira Lui 45, Claudio Lauretta 44, Rosalinda Cannavò e Valeria Marini 36, Elena Ballerini 33, Paolantoni e Cirilli 25. Spazio poi alla classifica generale, che tiene conto dei voti accumulati nel corso di tutte le puntate di Tale e Quale Show 12. Carlo Conti ha svelato non solo le posizioni ma anche chi prenderà parte al Torneo dei Campioni di venerdì prossimo 18 novembre. Come da regolamento parteciperanno al torneo di Tale e Quale Show della prossima settimana i primi tre uomini e le prime donne classificate. Per far comprendere meglio chi si è qualificato i nomi sono stati indicati in verde. Amarezza per Claudio Lauretta, arrivato quarto in classifica generale ma non ammesso perché superato da altri tre uomini in quanto il regolamento premia il genere e non il punteggio effettivo. Vi è però una sorpresa: nonostante Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli siano in rosso, quindi esclusi dalla nuova gara, il conduttore ha annunciato che torneranno in studio, senza precisare in che veste. I sei concorrenti scelti dovranno sfidarsi con Francesca Alotta, Dennis Fantina, I Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Impossibilitato a partecipare Ciro Priello dei The Jackal, a causa di impegni lavorativi. Al suo posto il già elencato Fantina.