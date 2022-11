Ballando con le stelle anticipazioni 19 novembre: torna Montesano

Dalle anticipazioni di stasera 19 novembre di Ballando con le stelle tre ballerini per una notte e nuove polemiche su Enrico Montesano.

Anticipazioni quelle di stasera di Ballando con le Stelle nella settimana puntata che hanno dell’incredibile. Enrico Montesano torna al centro della scena, ci sono due linee di pensiero. La prima è quella che il concorrente in gara con Alessandra Tripoli, prima di essere squalificato, possa ritornare per spiegare le sue ragioni. Dall’altra quella del silenzio come se l’espulsione non fosse mai accaduta. Difficile pensare come questa sera a Ballando Milly Carlucci non possa aprire la puntata evitando il discorso sul caso Montesano, ma è vero anche che la Rai nel comunicato in cui ha fatto fuori l’attore è stata chiara sulla maglia Decima Mas. Le ultime notizie hanno visto Enrico Montesano in un’intervista a La Zanzara affermare che potrebbe tornare alla luce dei suoi chiarimenti sul non essere assolutamente neofascista e sull’aver spiegato perché durante le prove aveva indossato la maglietta con il simbolo Decima Mas. Alcune fonti all’ANSA avevano parlato del saluto romano fatto da Enrico Montesano durante le prove dello show, ipotesi smentita da Alessandra Tripoli che aveva parlato di un gesto dovuto alla coreografia basata sul musical The Greatest Showman. Lo stesso Enrico Montesano si è giustificato, con stizza, sui social, dicendosi preoccupato per la china presa dall’Italia, dove non si sarebbe più liberi di parlare, vestirsi e muoversi. Durante le prove, ha svelato, ha ironizzato sul fatto che la coreografia terminasse a braccio alzato. Ha così deciso di chiudere il pugno, per non far equivocare il gesto. L’attore non intende dimenticare e lasciar correre. Pretende delle scuse ed è pronto a dar battaglia. Intanto Montesano ha ironizzato a suo modo, pubblicando una foto del film I due carabinieri, del 1984, in cui è con la mano alzata e ingessata. Difficile pensare che almeno Selvaggia Lucarelli non voglia tornare sulla questione. Sui social ha addirittura sottolineato come vi sia tanto di cui discutere in casa Rai, ripostando un editoriale di Domani dedicato al segretario di direzione del Tg2 che “viola il codice social Rai con post su fascismo e Montesano”. Dalle anticipazioni di stasera di Ballando con le Stelle della puntata del 19 novembre spazio però anche alla gara. Occhi puntati su due favoriti alla vittoria: Gabriel Garko e Alessandro Egger. Il ballerino di Giada Lini dovrà dimostrare sul palco di aver recuperato dall’operazione al braccio e soprattutto schivare i voti bassi di Selvaggia Lucarelli che ha idee ben chiare sugli infortunati e le loro esibizioni. Alessandro Egger dovrà dimostrare di essere cresciuto ulteriormente, impresa non facile viste le sue esibizioni sempre di qualità. Massima attenzione anche su Ema Stokholma e Angelo Madonia così come per Alex Di Giorgio e Moreno Porcu che stasera potrebbero entrambi stupire i primi con una rumba e i secondi con una bachata.

Anticipazioni Ballando con le stelle chi esce stasera

A Ballando con le Stelle stando alle anticipazioni della puntata di stasera 19 novembre, rischiano Iva Zanicchi e Lorenzo Biagiarelli. I sondaggi parlano chiaro. Se Iva Zanicchi ha un punteggio molto basso dalla giuria, essendo la meno forte in pista ritenuta dalla giuria la meno preparata a livello di passi di danza, sui social spopola e spesso ha rimontato lo svantaggio pur arrivando al ballottaggio. Discorso diverso per Lorenzo Biagiarelli, premiato in parte dalla giuria e apprezzato da Alberto Matano e Rossella Erra che lo hanno salvato dal ballottaggio con il tesoretto ma che non attira simpatie dai social essendo fidanzato di Selvaggia Lucarelli giurata del programma. Dopo l’eliminazione di Paola Barale e Dario Cassini, i concorrenti ancora in gara sono Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli e i grandi favoriti di questa edizione, Ema Stockholma, Gabriel Garko. A dire il vero l’attore lo era, ma dopo l’infortunio i punti sono ovviamente calati, il che potrebbe compromettere il suo percorso.

Non vi sarà un solo ballerino per una notte nella puntata di Ballando con le Stelle di stasera 19 novembre. Vedremo infatti Bobby Solo, impegnato in una coreografia speciale, dedicata al grande Elvis Presley e poi spazio nel programma condotto da Milly Carlucci ai Ricchi e Poveri, ovvero Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Non è la prima volta per loro due, ma allora il gruppo era ancora composto da quattro membri. Oggi Marina Occhiena non canta più al loro fianco e da non molto siamo stati costretti a dire addio all’amato Franco Gatti, che di certo verrà ricordato in quest’occasione. Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha annunciato solo al ballottaggio che sarebbero state eliminate ben 2 coppie per recuperare le prime puntate in cui non è uscito nessuno causa infortuni. In realtà le coppie uscite dalla gara sono state ben 3 considerando anche il ritiro forzato di Luisella Costamagna che però spera di rientrare grazie al ripescaggio. Infatti la giornalista è probabilmente ad oggi la più accreditata a poter tornare nuovamente in pista. Per quanto riguarda la puntata di stasera 19 novembre di Ballando con le Stelle potrebbe essere eliminata una sola coppia perché bisogna contare anche la squalifica di Enrico Montesano sempre se viene confermata o torna in gara sconvolgendo i pronostici. C’è però un colpo di scena che dalle anticipazioni di questa sera di Ballando con le Stelle della settima puntata vi possiamo spoilerare: Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale utilizzeranno il loro bonus e salveranno l’eliminato.