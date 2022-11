X Factor 2022 Linda problemi sul palco: Francesca Michielin deve fermarla

Guai per Linda a X Factor 2022. Perché Francesca Michielin ha interrotto la sua esibizione nel quinto live.

Il bello della diretta è, a volte, anche il brutto. Linda si è ritrovata sul palco di X Factor 2022 per cantare una cover molto difficile, Running Up That Hill (A Deal with God) di Kate Bush. Affiancata dall’orchestra, si è esibita nel corso della seconda manche. Si è subito capito come qualcosa non funzionasse. La sua voce era metallica e disturbata in vari punti. Lei ha proseguito a cantare, ma di colpo Francesca Michielin ha interrotto tutto. Microfono alla mano, non funzionante al meglio a sua volta, ha rassicurato la cantante della squadra di Fedez, spaventata all’idea d’aver sbagliato qualcosa. Pausa tecnica per ovviare al problema, con Fedez e Ambra che hanno provato a calmare la giovane, dandole consigli per riprendere a esibirsi dopo uno stop del genere, che ha gettato al vento la concentrazione necessaria per fronteggiare una canzone di questo calibro. Partenza timida nella seconda chance, con qualche problema ancora presente e poi lentamente sparito. Assegnazione delicata ed esibizione un po’ rovinata, proprio quando sul palco c’era la concorrente che è sembrata più emozionabile. Un vero colpo di teatro, che ha poi portato a un nuovo scontro tra Rkomi e Fedez, che difficilmente sarà l’ultimo di questa edizione.

X Factor 2022 Linda: Rkomi contro Fedez

Al termine dell’esibizione sono giunti soltanto dei complimenti per Linda. Dargen D’Amico ha sottolineato quanto sia complesso mettere a confronto una giovane cantante con una canzone così complessa come Running Up That Hill (A Deal with God) di Kate Bush. Riuscire a “portare a casa” una prova di tale calibro è però sintomo di grande talento. Ambra è dalla sua parte e ritiene che l’ostacolo affrontato, che ha generato un certo timore in lei, l’abbia aiutata a esplorare altro dentro di sé.

Ha poi inizio l’ennesimo confronto piccato tra Rkomi e Fedez. Mirko dice infatti come per lui Linda sia molto talentuosa, però spesso vittima di alcune scelte poco comprensibili del suo giudice. Di fatto attacca il collega, sottolineando come per lui sia quasi più importante optare per cover il più possibile virali. Era accaduto con Still Don’t Know My Name, tornata in voga tra i più giovani grazie alla serie evento Euphoria, con protagonista Zendaya. È accaduto ora con questa hit storica di Kate Bush, posta al centro dell’ultima stagione di Stranger Things. Fedez ha prontamente rigettato le accuse al mittente, dicendo di non prestare affatto attenzione a tutto questo. Non gli importa altro che garantire una coerenza musicale ai propri ragazzi. Con l’avvicinarsi della finale di X Factor, il clima si fa teso tanto sul palco quanto dietro al bancone. La stessa Francesca Michielin fa molta fatica nel tenerli a bada.