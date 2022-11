Ieri oggi e domani dove è stato girato: location episodi

Le location di Ieri oggi e domani: dov’è stato girato il capolavoro di Vittorio De Sica con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, tra Napoli, Roma e Milano.

Ieri, oggi e domani è stato girato in tre città italiane Napoli, la Capitale e Milano ed è uno dei film più amati e celebri di Vittorio De Sica. Risalente al 1963, vinse l’Oscar per il miglior film straniero nel 1965. Una pellicola a episodi, interpretata, tra gli altri, da Sophia Loren, Marcello Mastroianni e Aldo Giuffré. Nella prima parte la location è il capoluogo partenopeo con Adelina . Scopriamo la vera storia di una nota contrabbandiera di sigarette che, nel dopoguerra, sfrutta la maternità per evitare di finire in prigione. Quando però il marito, esausto, non riesce più a “darle una mano”, qualcosa cambia nella loro vita e nel rapporto di coppia. Il secondo episodio, Anna, è stato girato a Milano, dove una ricca signora intrattiene una relazione clandestina con un uomo dalle condizioni modeste. Una sorta di necessaria evasione dal mondo arido in cui si ritrova a vivere. Un banale incidente, però, basterà a svelare il vero valore di questo rapporto. Nel terzo e ultimo episodio, Mara, la location è Roma, precisamente in questo caso Ieri Oggi e Domani è stato girato a Piazza Navona. All’ultimo piano vi è l’appartamento di Mara, prostituta rinomata che vanta tra i suoi clienti soliti Augusto. La dirimpettaia Giovanna, donna anziana e timorata di Dio, non vede di buon occhio tutto ciò, soprattutto perché sta momentaneamente ospitando il seminarista Umberto, che si invaghisce perdutamente della provocante vicina.

Ieri oggi e domani location scena abat-jour

Svariate le scene divenute cult all’interno di Ieri oggi e domani, come quella dell’abat-jour, nella quale vediamo Sophia Loren cimentarsi in un sensuale e iconico spogliarello, che manda fuori di testa il personaggio di Marcello Mastroianni. Vittorio De Sica e il suo incredibile cast hanno girato per Ieri Oggi e Domani svariate scene all’interno degli studi della Titanus-Appia. Qui hanno trovato spazio tutte le location degli interni della pellicola in tre episodi con la Loren e Mastroianni, dalla casa dell’iconico spogliarello di Mara fino alla povero basso di Adelina la contrabbandiera. Ieri Oggi e Domani vanta però tante location in esterna, che sono stati realizzati in loco, ovvero esattamente nelle città che la trama racconta: Napoli, Milano e Roma. Per l’episodio dedicato ad Adelina e al suo tentativo di sfuggire alla prigione per contrabbando di sigarette, il celebre regista, padre di Christian De Sica, scelse di girare la scena Salita dei cinesi. Un luogo molto caso all’artista, dal momento che qui vi è il basso di Sophia Loren e, al tempo stesso, trova spazio anche la casa di Totò ne L’oro di Napoli, altro capolavoro intramontabile. Chiunque fosse curioso e volesse cimentarsi in una visita, si trova tra Capodimonte e il Rione Sanità. Se vi state chiedendo il perché del riferimento ai cinesi, sappiate che oltre alla salita vi sono anche dei gradini, così come un vicolo e un vicoletto. Il riferimento va al Collegio dei Cinesi, realizzato nel 1732, che andò a riqualificare un’area poco raccomandabile.

Adelina e Carmine, ovvero Sophia Loren e Marcello Mastroianni, abitano in Via Cagnazzi, anche se gli interni del loro basso, come detto, sono stati ricreati in studio. Anche se non avete mai visto il film, però, un’immagine di questo primo episodio napoletano è chiara nella vostra mente, quella della scalinata dove la protagonista vende le sigarette. Questa clip cult di Ieri Oggi e Domani è stata girata all’incrocio tra via Giuseppe Piazzi e Vico dei Miracoli. Nella scena ambientata durante la notte di Natale, vediamo invece la splendida chiesa di Santa Maria degli Angelici alle Croci. Nel secondo episodio, ambientato a Milano, riusciamo a individuare un elemento ben chiaro del panorama che mostra nel dettaglio dove è stato girato l’iconico viaggio in auto di Anna e Renzo di Ieri Oggi e Domani. Si tratta dell’autogrill Villoresi, che si trova sulla Milano-Varese, in zona Linate. Decisamente più affascinante, invece, la location dell’ultimo episodio, quello in cui Sophia Loren è Mara. L’appartamento della escort si trova nella centralissima Piazza Navona di Roma. È proprio lì, in cima a un edificio storico, che la vediamo affacciarsi sul terrazzo. Gli interni, però, che la mostrano la Loren intenta a far impazzire Mastroianni con uno spogliarello, sono stati ricreati anche in questo caso in studio, come detto. Nessuna chance, dunque, di affittare un giorno proprio quella casa dove è stata girata l’iconica scena dell’Abat-Jour e lasciarsi percorrere da brividi lungo la schiena.