Mercoledì 2 serie Netflix si farà: la risposta un caso

Mercoledì 2 si farà o Netflix cancellerà la serie con Jenna Ortega. Tutte le ultime notizie sullo show di Tim Burton sulla Famiglia Addams.

Sono tutti pazzi di Mercoledì, serie TV Netflix incentrata sul celebre personaggio della Famiglia Addams. Il ruolo è andato a Jenna Ortega, che sui social è già diventata una superstar. Amatissima per la sua spontaneità, è ormai virale su TikTok, dove impazza la coreografia del ballo portato in scena, tutto frutto della fantasia dell’attrice. In molti si riferiscono a questo show come all’esordio di Tim Burton nel mondo della serialità. Il celebre regista ha diretto quattro degli otto episodi della prima stagione, risultando anche come uno dei produttori esecutivi. Un titolo decisamente interessante, che getta una nuova luce sul mondo della famiglia Addams, già tornata in auge con il film CGI del 2019. Vi sarebbe tanto da dire ma concentriamoci sulla domanda che tutti si stanno ponendo: Mercoledì 2 si farà oppure no.

Scopriamo se Netflix ha rinnovato la serie con Jenna Ortega, già acclamata dal pubblico. La piattaforma streaming è purtroppo nota per aver posto fine a progetti insospettabili, così come aver dato chance a serie cancellate altrove, come Lucifer. Tutto è possibile, quindi. Senza fare spoiler, possiamo dire come gli sceneggiatori abbiano fatto un ottimo lavoro con il gran finale. La serie si chiude al meglio, completando alcune storyline e, al tempo stesso, lasciando il pubblico desideroso di nuovi capitoli. Occorre sottolineare come Netflix non abbia ancora ordinato una seconda stagione. Vi sono casi in cui ciò avviene in tempi record, ma non stavolta. Lo show rappresentava un rischio. Il pubblico avrebbe potuto rigettare l’idea o, in generale, dimostrare poco interesse per la Famiglia Addams. Le cose fortunatamente sono andate in tutt’altra direzione e si può definire Mercoledì un ottimo colpo di coda di fine anno per il colosso internazionale.

Mercoledì i dati dello streaming

L’internzione di proseguire è vivissima negli showrunner Alfred Gough e Miles Millar. Intervistati da Variety, hanno spiegato d’avere progetti per diverse nuove stagioni, non solo per l’ipotetica seconda. Millar ha spiegato di lavorare sempre in questo modo, producendo qualcosa che possa trovare spazio per anni sullo schermo. Ora non resta che aspettare Netflix per eventuali news su Mercoledì 2. La buona notizia è che i dati della serie sono eccellenti. Deadline ha infatti riportato come nella sola prima settimana siano state viste 341,23 milioni di ore. Un vero e proprio record, considerando che neanche Stranger Things 4, attesissima, è riuscita a fare tanto in appena 7 giorni. Con tali premesse, e considerando il successo virale online, viene da pensare come sia solo questione di tempo prima dell’ufficialità del ritorno di Jenna Ortega nella già amatissima parte. Occorre però avere pazienza. Anche dopo il via libera eventuale della piattaforma, infatti, i nuovi episodi della seconda stagione non arriverebbero prima della fine del 2023. L’attesa potrebbe invece prolungarsi fino ai primi mesi del 2024, nel caso in cui il semaforo verde dovesse arrivare soltanto a gennaio del prossimo anno. Staremo a vedere.