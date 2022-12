Pubblicità profumo YSL chi è la modella

Chi è la modella della pubblicità del profumo YSL che vediamo in televisione. Una vera e propria star che però alcuni non hanno riconosciuto.

Quasi impossibile non aver mai visto la pubblicità del profumo YSL in televisione oppure online. La modella di Libre, questo il nome della nuova fragranza, ha stregato davvero tutti con la propria sensualità, attirando l’attenzione sia degli spettatori che l’hanno riconosciuta immediatamente, che di quelli del tutto ignari della sua identità. La testimonial scelta è una celebre cantante, che da anni è sulla cresta dell’onda. Una pop star di caratura mondiale. In poche parole la modella del profumo di YSL è Dua Lipa. La pubblicità è stata diretta dalla regista anglo-nigeriana Jenn Nkiru, per un set principalmente femminile. Non si tratta della prima versione di Libre, creato nel 2019 e riproposto tre anni dopo in una nuova versione, che la casa produttrice giura essere 10 volte più sensuale. Alla fragranza sono infatti state aggiunge note speziate e molto calde. Amplificata la nota di fiori d’arancio, per un effetto decisamente coinvolgente. Sono le parole di Anne Flipo, che ha ripreso e modificato la sua creatura, nuovamente al fianco di Carlos Benaim. Non si può dire non sia stata fatta una scelta totalmente vincente con Dua Lipa come modella del profumo di YSL. Il suo viso e la sua voce sono in grado di attirare l’attenzione di chiunque, al di là del sesso e della generazione d’appartenenza. Nata a Londra il 22 agosto 1995, Dua Lipa è una cantante e compositrice britannica, che vanta però origini che affondano le radici in Albania. Così come per altri artisti della sua epoca, ha mosso i primi passi in maniera autonoma su YouTube, proponendo delle cover. A 14 anni ha iniziato a far parlare di sé. Warner l’ha poi lanciata sul mercato nel 2015 e così tutto il mondo ha scoperto il talento di Dua Lipa grazie al brano Be the One. Vanta ad oggi 3 album, di cui due in studio. Ancora legata alla Warner, è cresciuta al fianco dei suoi fan in questi anni, legandoli sempre più a sé. Loro l’hanno di certo riconosciuta fin da subito come la modella della pubblicità del profumo YSL. Questa non è però per lei la prima esperienza come testimonial e modella. Nel 2017 ha infatti firmato un contratto con la casa di moda italiana Patrizia Pepe. Due anni dopo, poi, con quella spagnola Pepe Jeans. Di Dua Lipa si è parlato molto nell’ultimo periodo. Qualcuno l’avrebbe voluta alla cerimonia d’apertura dei Mondiali in Qatar, ma lei ha smentito le voci, ribadendo d’essere pronta a visitare il Paese quando verranno rispettati i diritti di tutti i suoi cittadini. Recentemente, però, è tornata al centro dell’attenzione per motivi di gossip. Ha voltato pagina dopo aver rotto con Anwar Hadid. Le ultime indiscrezioni la vorrebbero al fianco del rapper Jack Harlow.

Pubblicità profumo YSL canzone

Attenzione rivolta non solo alla modella del profumo di YSL, ma anche alla canzone di Libre, ovvero quella scelta per accompagnare Dua Lipa nel video girato per la celebre azienda. Non poteva che trattarsi di Freedom di George Michael (cantata in questa versione proprio dalla popstar protagonista del video). Un inno alla libertà d’essere come si vuole, di vivere secondo le proprie scelte. Per una fragranza denominata Libre, non poteva esserci scelta migliore. Nel testo si racconta, parlando del proprio percorso, così come dell’impatto avuto e dei pensieri che navigavano nella sua testa. Quando il brano entra nel vivo, possiamo sentirlo cantare una sorta di ammonimento, per chiunque voglia sentirlo: “Credo ci sia qualcosa che dovresti sapere. Questo è il momento che te lo dica. C’è qualcosa nel mio profondo. Qualcun altro che dovrei essere … Spero solo tu possa capire. A volte gli abiti non fanno l’uomo. Ciò che dobbiamo fare ora è prendere queste bugie e renderle vere, in qualche modo. Tutto ciò che dobbiamo capire è che non ti appartengo e tu non mi appartieni. Libertà!”.