Mamma ho riperso l’aereo attori oggi: che fine hanno fatto FOTO

Mamma ho riperso l’aereo è un film del 1992, sequel del celebre Mamma ho perso l’aereo (1990). Dopo oltre vent’anni, come sono gli attori oggi?

Sono passati 21 anni dall’uscita di Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, sequel del grande successo di Mamma ho perso l’aereo, uscito invece nel 1190. La fama delle due pellicole è legata soprattutto al carisma dell’attore protagonista Macalulay Culkin, che all’epoca del secondo film aveva solo 12 anni, ma che poi non ha purtroppo avuto una grande carriera. Tuttavia, il cast annoverava anche un attore abbastanza noto all’epoca, anche se per ruoli molto più seri, Joe Pesci, che solo l’anno precedente avevano vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, e anche un grande caratterista come Tim Curry, noto a grande pubblico soprattutto come star di Rocky Horror Picture Show. Ma che fine hanno fatto oggi i protagonisti di Mamma ho riperso l’aereo? Scopriamo insieme.

Mamma ho riperso l’aereo che fine hanno fatto gli attori oggi

Ovviamente dobbiamo incominciare da lui, Kevin McCallister, ovvero l’attore prodigio (all’epoca) Macaulay Culkin. Come già raccontato in precedenza, non ebbe grande successo dopo questo film: nel 1994 fu ancora protagonista di Richie Rich, ma il film si rivelò un flop, e la sua carriera si arenò, e in mezzo ebbe anche diversi problemi personali. Oggi ha 43 anni, e appare solo saltuariarmente sul grande e piccolo schermo: nel 2021, per esempio, è stato in tre episodi della serie American Horror Story. Tutt’altra storia per Joe Pesci, che come abbiamo visto era però già un attore molto affermato all’epoca. Nel 1995 ha recitato in Casinò, dell’amico Martin Scorsese, e nel 1998 è tornato nel terzo capitolo di Arma letale, ma successivamente si è ritirato dalle scene. Nel 2019 però è tornato alla carica di nuovo grazie a Scorsese, in The Irishman, ricevendo un’altra candidatura all’Oscar all’età di 77 anni. Stessa età che ha oggi Tim Curry, che dopo Mamma ho riperso l’aereo ha continuato a lavorare in ruoli da caratterista al cinema, facendo successo soprattutto come doppiatore e portando avanti la sua carriera di noto attore teatrale. Dal 2012 si è ritirato dalle scene, dopo aver subito un ictus. Degli altri interpreti di Mamma ho riperso l’aereo nessuno ha avuto una carriera particolarmente florida e fortunata, da allora, anche se Devin Ratray – che interpretava il fratello maggiore di Kevin, Buzz, e proprio oggi compie 43 anni – è tornato nel recente sesto capitolo della saga (sì, sono andati molto avanti), recitando sempre nel suo vecchio ruolo. In realtà, uno solo degli attori presenti nel film del 1992 ha poi avuto veramente un successo globale e inaspettato: pur apparendo solo in un cameo, l’allora imprenditore Donald Trump è arrivato a essere eletto Presidente degli Stati Uniti nel 2017, anche se poi ha fallito la rielezione nel 2021.

Mamma ho riperso l’aereo cast reunion

Nonostante degli attori di Mamma ho riperso l’aereo nessuno abbia poi avuto grande successo sul grande schermo, sia questo film che quello precedente sono diventati vere opere di culto con tantissimi appassionati in giro per il mondo, tanto che spesso si è parlato di una reunion del cast originale. Chi ne ha parlato con maggiore insistenza in tempi recenti è stato il già citato Devin Ratray, in un’intervista del dicembre 2021 alla rivista People. Ratray è probabilmente il membro del cast che oggi ha la carriera più attiva, ed è rimasto molto legato al progetto di Mamma ho perso l’aereo, tanto da aver preso parte proprio nel 2021 al sesto capitolo della saga riprendendo il suo vecchio ruolo. Ma non solo: assieme ad Airbnb, ha lavorato a un curioso progetto per permettere a turisti e appassionati di affittare la casa originale del primo film. Ebbene, a People aveva rivelato di essere ancora in contatto con i componenti del cast originale e che alcuni di loro stavano lavorando a una reunion online. Tuttavia, ad oggi il progetto ancora non si è concretizzato.