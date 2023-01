Che Dio ci aiuti 7 Luisa dove l’hai già vista

Chi è che interpreta Luisa in Che Dio ci Aiuti 7? L’hai già vista in diversi programmi, è una delle ballerine più famose d’Italia

La settima stagione di Che Dio ci Aiuti è in partenza giovedì 12 gennaio 2023 e porterà con sé tantissime novità, Tra i nuovi volti che verranno presentati nella serie, ce n’è uno decisamente molto famoso e noto alla gran parte degli spettatori. Si tratta di Elena D’Amario, famosissima ballerina protagonista di Amici e di tantissime esperienza in televisione. Elena interpreta il ruolo di Luisa Monachini, una paziente del dottor Emiliano Stiffi che ha con sé il figlio Elia. Il suo personaggio serve a introdurre le new entry che saranno molto importanti in questa settima stagione di Che Dio ci Aiuti, dal suo piccolo Elia, interpretato da Valerio Di Domenicantonio, alla grande sorpresa di questo cast, Suor Teresa, la nuova protagonista che ha il volto di Fiorenza Pieri. Così, Elena D’Amario farà la sua comparsa a Che Dio ci Aiuti 7, ma il suo ruolo, stando a ciò che si legge dalla presentazione della nuova stagione della fiction, si esaurisce presto, visto che Elia è un bambino destinato a rimanere in convento. Luisa, inoltre, è la sorella di Suor Teresa e sarà proprio quest’ultima a dover aiutare Elia a scoprire il suo segreto. Un ruolo breve ma fondamentale per Elena D’Amario, visto che la sua Luisa sarà cruciale per lo sviluppo della trama.

Elena D’Amario chi è

In Che Dio ci Aiuti 7 troviamo, quindi, la famosissima ballerina Elena D’Amario. Nata a Pescara il 17 giugno del 1990, Elena ha 32 anni ed è una grande protagonista della televisione italiana, dove ha concretizzato la sua grande passione per la danza classica, nata quando Elena era ancora molto piccola. Il debutto di Elena D’Amario in televisione risale al 2008, quando partecipa a Il ballo delle debuttanti, vincendo il programma condotto da Rita Dalla Chiesa. Il successo, però, arriva nel 2009, quando la ballerina prende parte alla nona edizione di Amici, arrivando fino al serale e piazzandosi al sesto posto. Elena D’Amario, inoltre, durante la sua esperienza ad Amici è stata protagonista di uno dei momenti più celebri della storia del programma, ovvero quando il suo fidanzato del tempo, Enrico Nigiotti, decise di autoeliminarsi per fare andare avanti Elena, con cui si sarebbe dovuto scontrare al televoto. Una scelta che ha emozionato molti, ma creato anche molto dibattito. Dopo Amici, Elena D’Amario è volata negli States per perfezionarsi nel ballo ed è entrata a far parte della celebre Parsons Dance, diventando una ballerina famosa in tutto il mondo. A partire da Amici 20, la ballerina è tornata nel programma di Canale 5 come ballerina professionista e nel 2022 Elena è stata anche protagonista al Festival di Sanremo, dove nella consueta serata delle cover e dei duetti si è esibita insieme a Elisa, ballando sulle note della famosa colonna sonora di Flashdance What a Feeling. Ora, per la ballerina c’è all’orizzonte una nuova e inedita avventura da attrice, col ruolo di Luisa in Che Dio ci Aiuti 7. Abbiamo parlato, prima, della relazione che Elena D’Amario ha avuto con Enrico Nigiotti, durante la sua avventura ad Amici. La storia tra i due si è poi interrotta e dopo la liaison col cantante toscano, diversi anni dopo, la ballerina protagonista di Che Dio ci Aiuti 7 ha avuto una relazione col collega ballerino Alessio La Padula anche questa, però, giunta a termine. Oggi, Elena D’Amario dovrebbe essere single.