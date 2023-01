Gina Lollobrigida marito e figli: chi era Milko Skofic e il caso nipote

Vita privata di Gina Lollobrigida, 95 anni: chi era il marito della Bersagliera, Gina Lollobrigida in che rapporti era con suo figlio e chi è l’avvocato Andrea Piazzolla

Turbolenta la vita privata di Gina Lollobrigida, 95 anni, morta il 16 gennaio 2023. Marito e figli rientrano infatti in un quadro alquanto complesso, soprattutto negli ultimi anni. L’attrice una voragine nella storia recente del cinema mondiale perché era celebre tanto in Italia quanto all’estero e si era resa protagonista di una vita esaltante e invidiabile, da vera diva. Per alcuni era rivale di Sophia Loren, ma la realtà è che per attrici di questo calibro non esistono competizioni, ma solo un’eterna adorazione. La Bersagliera è stata sposata per 20 anni con il medico sloveno Milko Skofic, divenendo sua moglie nel 1949, dopo averlo conosciuto a Cinecittà, dove l’uomo prestava servizio tra i profughi alloggiati nella casa del cinema italiano temporaneamente. Otto anni dopo, nel 1957, nacque il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, e nel 1971, dopo poco più di vent’anni, la celebre attrice decise di divorziare, ufficializzando una decisione presa già da tempo, dal momento che i due vivevano separati da 5 anni, con il marito che aveva una relazione con Ute de Vargas, nota cantante lirica austriaca. A ben 91 anni l’attrice di Pane, Amore e Fantasia ha confessato d’aver deciso di sposarsi così giovane anche per superare il trauma di uno stupro subito da parte di un calciatore della Lazio, quando aveva 18 anni (dell’uomo non volle mai fare il nome e preferì non denunciarlo). Non ha di certo messo la propria vita sentimentale nel dimenticatoio dopo il divorzio, anzi. Negli anni ’70 Gina Lollobrigida ha iniziato una relazione con Javier Rigau, al tempo 15enne, tenuta nascosta per ovvie ragioni per molti anni, fino al 2006, quando lui ne aveva 45 e lei 79. Una triste vicenda terminata in tribunale, con l’attrice che ha accusato l’uomo d’averla sposata con l’inganno, ottenendo in seguito l’annullamento presso la Sacra Rota, dopo un lungo processo.

Gina Lollobrigida vita privata: in che rapporto è con figlio e nipote

Il rapporto tra Gina Lollobrigida e suo figlio Andrea Milko Skofic è stato stravolto da una figura esterna, quella del tuttofare Andrea Piazzolla, da molti visto come figura atta ad approfittarsi dell’anziana attrice. Una lite che ha coinvolto anche il nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri Milko Skofic. La Bersagliera è stata denunciata da suo figlio, che ha spiegato come fosse diventata fuori controllo dopo l’incontro con quest’uomo, che gestiva vari aspetti della sua vita. Il rapporto tra madre e figlio si sarebbe incrinato a partire dal 2009, per poi spezzarsi nel 2011, dopo un viaggio in America dell’attrice con Andrea Piazzolla. Dopo la denuncia, si è giunti in udienza, nel corso della quale sono stati svelati dei dettagli preoccupanti, come la comparsa di una fattura per un’auto dal valore di 120mila acquistata. Il mezzo era intestato a una società di Gina Lollobrigida, di cui Piazzolla era divenuto amministratore: “Mi rispose che Andrea l’avrebbe rivenduta, e così ho capito che era fuori controllo. La pratica al Tribunale civile l’ho avviata per tutelarla”. Il figlio della Bersagliera voleva che vi fosse una persona imparziale a gestire il denaro della diva, ma il gesto di Skofic porta l’attrice a interrompere del tutto i loro rapporti: “Sono diventato un suo nemico, perché volevo rovinarla. Mi disse che Andrea Piazzolla era un santo e intelligentissimo. Una triste storia, aggravata da una diagnosi a Gina Lollobrigida per un indebolimento della corretta percezione della realtà, elemento che la rendeva ovviamente facile soggetto di raggiri. Tanti i dubbi sulla figura di Andrea Piazzolla sollevati dal figlio della Lollobrigida, che ha spiegato come anche suo figlio Dimitri Milko Skofic , nipote di Gina Lollobrigida, sia stato coinvolto: “Mia madre mi disse che Piazzolla le aveva riferito che mio figlio realizzava foto e filmati porno. In seguito ho avuto modo di visionare quelle foto, normali di suo nipote vestito che fumava”. Inutile dire come vi sia attesa per scoprire il testamento di Gina Lollobrigida, con il web chiaramente schierato, che teme come gli averi della donna possano essere stati ceduti con l’inganno, per una vicenda legale tutt’altro che conclusa.