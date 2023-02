Uomini e Donne Andrea Foriglio chi è: corteggiatore di Nicole

Chi è Andrea Foriglio, corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne: somiglia a un ex di Roberta Di Padua

Il cavaliere di Uomini e Donne Andrea Foriglio è il corteggiatore della tronista Nicole Santinelli nel programma di Maria De Filippi. Un personaggio noto sul web, dato il suo lavoro e la popolarità del suo profilo Instagram @dottforiglio. Nato a Roma nel 1994, ha 28 anni ed è un osteopata molto richiesto e popolare, come dimostrano i suoi quasi 35mila follower. Nella sua bio si definisce un osteopata e dottore in scienze motorie, così come fondatore dell’AF Lab Roma. Un personaggio molto in vista, anche autore di un libro, Da Zero a Benessere, e spesso impegnato in televisione, su TV2000 nel programma Il mio medico. Viene da pensare che con i tanti impegni sia difficile trovare l’amore, ed ecco l’approdo a Uomini e Donne, dove ha attirato l’attenzione non soltanto di Nicole. Chi ha dato uno sguardo al suo profilo Instagram, però, sospetta non voglia far altro che ottenere una certa vetrina, accrescendo magari la propria clientela. Non sembra però averne bisogno, considerando come sembri condurre una vita decisamente appagante, frutto del lavoro svolto, e abbia clienti come Clementino, Elettra Lamborghini e non solo. Andrea si è presentato al programma di Maria De Filippi come un ragazzo molto intraprendente, che ha dedicato l’intera vita allo studio prima e al lavoro poi: “Credo sia arrivato il momento di trovare una persona che possa stare al mio fianco”. Sa cosa vuole e non ha paura di prenderselo, ignorando le critiche.

Uomini e Donne Andrea sosia Davide Donadei

Il cavaliere Andrea Foriglio, 28 anni, è interessato a corteggiare la tronista Nicole Santinelli e non sembra avere occhi per altre donne in studio. La dama lo ha portato in esterna e il fascino di lui pare aver travolto anche Roberta Di Padua, che ha visto in lui qualcosa di un suo ex, Davide Donadei, attualmente al Grande Fratello VIP. Sembra chiaro che la dama abbia un tipo d’uomo ben chiaro in mente, ma stavolta le cose non sono andate come sperava. Nella puntata del 15 febbraio, infatti, Andrea ha messo le cose in chiaro. Roberta era intenzionata a lasciargli il suo numero di telefono ma la redazione le ha detto che avrebbe dovuto farlo in studio, in puntata. Il suo atteggiamento ha un po’ infastidito Nicole, stupita anche dell’interesse della Di Padua, data la sua età. Roberta ha infatti 9 anni più di Andrea, al quale è stata poi lasciata la parola, così da mettere in chiaro il proprio interesse e chiudere questa discussione. Lui ha le idee chiare e non lo nasconde: “Roberta è una bella donna ma io sono qui per corteggiare Nicole”. Maria non ha però lasciato andare la questione, andando a fondo per capire le motivazioni per le quali ci fosse questo interesse per il nuovo corteggiatore di Nicole: “Roberta, non ti ricorda nessuno?”. Il riferimento è proprio a Davide Donadei, di cui parlavamo prima, qualcosa risultato evidente anche a Gianni Sperti. Infatti Roberta Di Padua, paradossalmente, è tornata a Uomini e Donne dopo aver chiarito in studio ciò che è successo tra lei e Davide Donadei che qualche settimana prima si era lasciato con Chiara Geme. Tra i due c’è stato un flirt, una sera a cena davanti ad una pizza e un bacio, nulla di più. In realtà Roberta e Davide si erano già adocchiati durante il trono di quest’ultimo come avevamo spiegato in questo articolo.