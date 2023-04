Elly Schlein fidanzata: chi è Paola Belloni

Paola Belloni è la fidanzata di Elly Schlein uscita allo scoperto dopo una paparazzata di Diva e Donna: le sue origini e la sua voglia di privacy

Si è sentita costretta ad uscire allo scoperto rivelandosi con un post su Instagram la fidanzata di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Si chiama Paola Belloni ed è intervenuta pubblicamente una sola volta a seguito di fotografie apparse su Diva e Donna, noto settimanale che si occupa di gossip. La ragazza è apparsa nella vita della politica tre anni fa e ne fece cenno rapidamente in un confronto televisivo con Daria Bignardi la stessa segretaria del PD quando fece pubblicamente coming out dicendo di essere fidanzata con una donna di nome Paola, una persona che riusciva a tollerare il suo carattere complicato definendola molto riservata e per questo non ne svelò l’identità. Aggiunse solo che è una ottima compagna di vita perché pur non apparendo le sta sempre accanto. Della fidanzata di Elly Schlein si sanno poche informazioni ma quelle utili: ha 28 anni, è nata in Sardegna ma si è poi trasferita in seguito al Nord, a Bologna, dove viveva con la politica per poi trasferirsi entrambe a Roma. Resta un mistero il suo lavoro ma è facile intuire che ha un carattere molto forte dato il suo intervento a seguito della paparazzata. Anche sul suo profilo Instagram è molto riservata infatti sono presenti pochissimi scatti e anche la foto profilo non la ritrae, segno tangibile della sua volontà di non apparire troppo.

Paola Belloni contro i paparazzi

Su Instagram la fidanzata di Elly Schlein, Paola Belloni 28 anni, a seguito degli scatti apparsi sui giornali dove è stata svelata la sua identità fino a quel momento segreta ha voluto esprimere il suo parere su quanto accaduto. Il problema fondamentale su cui la compagna della segretaria del PD ha puntato il dito è quello del cosiddetto outing forzato. Si intende per outing quando non è il soggetto stesso a dichiarare la sua omosessualità ma quando è qualcun altro a rivelarla. Paola Belloni si è sentita lesa nella sua privacy perché non è stata lei ad uscire allo scoperto ma si è ritrovata sul giornale. Quello che però più preme comunicare da parte della fidanzata della Schlein è, non tanto per il suo caso visto che ha amici, parenti e familiari che non hanno mai messo in dubbio le sue scelte, che se fosse successo a qualcun altro non così fortunato la paparazzata avrebbe potuto causare un dolore immenso. Per lei il fatto che sia la dolce metà di una persona esposta pubblicamente non giustifica il fatto di metter in pubblica piazza se stessa e la loro relazione. Tra le persone che l’hanno sostenuta c’è Paola Turci che proprio durante l’estate ha fatto coming out ed è convolata a nozze con Francesca Pascale attirando le attenzioni di tutto il Paese. Di recente dopo l’episodio i riflettori su Paola Belloni si sono spenti e dopo il suo post su Instagram sembra che il gossip attorno alla sua persona si sia calmato.