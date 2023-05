Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli matrimonio saltato: il motivo

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, perché non sono sposati: la giornalista vorrebbe un altro figlio

Dopo Ballando con le Stelle, l’attenzione torna sulla coppia composta da Selvaggia Lucarrelli e Lorenzo Biagiarelli. I due stanno insieme da otto anni, ormai, ma non si sono mai sposati. In merito si è scatenata la curiosità dei fan, così come dei detrattori della giornalista e dello chef, che hanno deciso di parlarne apertamente in occasione del lancio del loro nuovo libro, Gli altri litigano per gelosia, noi per gatti, fiori, foto e ristoranti. Intervistati dal “Corriere della Sera”, si sono lasciati andare, offrendo uno sguardo intimo e approfondito sulla loro storia d’amore. Una sorta di anteprima rispetto a quanto presente tra le pagine del loro libro, incentrato ovviamente sulla vita di coppia, come il titolo suggerisce. Otto anni d’amore ma niente matrimonio, dunque, e il motivo è perché i loro punti di vista in merito sono diametralmente opposti. L’idea di diventare marito e moglie era comparsa nella mente di Selvaggia Lucarelli, che alcuni anni fa ha deciso di proporlo a Lorenzo Biagiarelli. Un dialogo di coppia, non una scena da film con tanto di anello e inginocchiamento. Al tempo lui le disse di no e da allora l’argomento non è stato più toccato. Stando al tono dell’intervista, si può dire come questa sia una piccola ferita mai rimarginata e per questo lo chef ha preso la parola e provato a spiegare. Dal suo punto di vista non cambierebbe nulla nella loro relazione. Si tratta di una firma con un anello, ma in realtà è il rapporto costruito giorno dopo giorno ad avere senso. Seppur ironica, Selvaggia Lucarelli è sembrata decisamente poco convinta.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli figli

Si è spesso parlato della possibilità che Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli avessero dei figli un giorno. Un tema che pare sia stato trattato anche all’interno della coppia, che senza dubbio ha accumulato una serie di argomenti taboo nel corso degli otto anni di relazione. La giornalista ha spiegato come stesse attraversando una fase molto delicata quando si sono conosciuti. Era certa che l’uomo ideale per lei non esistesse neanche. Pronta a rinunciare all’amore, stava quasi per lasciare Lorenzo Biagiarelli, ma poi lo chef ha fatto qualcosa che l’ha sorpresa. È infatti riuscito a legare enormemente con suo figlio Leon, avuto da Laerte Pappalardo, dal quale ha divorziato nel 2007. Un rapporto nato a suon di Pokemon, ha raccontato, e per fortuna gli ha dato questa opportunità, visto che da otto anni sono fianco a fianco. Altro tema spinoso, però, è quello della differenza d’età. Non è facile non pensare al tempo che passa quando tra te e la sua dolce metà intercorrono ben 15 anni. Forse anche questo ha impedito loro di ampliare la famiglia, anche se Selvaggia Lucarelli avrebbe voluto un altro figlio. Così come per il matrimonio saltato, anche in questo caso la decisione definitiva è stata dello chef. La giornalista ha raccontato che nel periodo in cui si sono conosciuti avrebbe voluto diventare nuovamente mamma, dando un fratellino o una sorellina a Leon. Al tempo, però, lei aveva 40 anni e lui 25 e proprio questa differenza d’età lo ha spinto a dirle di non sentirsi pronto per diventare padre. Anche in questo caso lui ha provato a giustificarsi, spiegando come al tempo di quella proposta stavano insieme da appena otto mesi. Per lui, così come per il matrimonio, un figlio non cambierebbe di certo il loro rapporto. Selvaggia però pare non arrendere: “Allora perché non farlo…”.