Francesco De Gregori morte e malattia perché se ne parla 

Perché ultimamente stanno girando notizie su una presunta malattia e addirittura la morte di Francesco De Gregori: i motivi

In queste ore molti si sono svegliati leggendo in giro per il web e sui social notizie circa una presunta malattia dell’amato cantautore Francesco De Gregori o addirittura indiscrezioni sulla morte del cantante de La donna cannone. Tutto nasce, come purtroppo spesso accade, da alcuni fraintendimenti che determinati incomprensioni sul web innescano. Le notizie della malattia della voce di Rimmel nascono all’apparenza da titoli riguardanti un imminente addio dalle scene dell’artista e da qui, dunque, il proliferare del credere che Francesco De Gregori sia morto. Purtroppo questo è un meccanismo che ricorre di frequente nel web, di recente anche Marcella Bella è stata al centro di una situazione del genere.

Con una sua intervista relativa al trasferimento a Ibiza che ha dato origine a notizie interpretate come problemi di salute per l’artista. Stesso scenario in questo caso, per questo motivo si parla di morte e malattia per Francesco De Gregori, ma per fortuna non c’è alcun riscontro a riguardo. Dunque quando si parla di addio del cantante è esclusivamente dalla scene musicali, tra l’altro tutto da verificare visto che è in tour con un’icona della musica italiana.

Francesco De Gregori Antonello Venditti tour

In realtà è più attivo che mai il cantante romano, che sta proseguendo nel suo splendido tour insieme a un’altra voce storica della musica italiana, ovvero Antonello Venditti. Da un po’, ormai, i due hanno dato vita a questo progetto in comune, che ha avuto un successo incredibile ed è quindi stato prolungato nel tempo. Francesco De Gregori e Antonello Venditti saranno grandi protagonisti anche dell’estate, con un imperdibile tour che vedrà i due artisti esibirsi in giro per l’Italia. Le prime date in programma del tour di Venditti e De Gregori sono le tre in una delle più belle location d’Italia, le Terme di Caracalla a Roma. I due cantanti sono protagonisti nella loro città il 5, il 7, l’8 e il 15 giugno, per dei concerti che hanno attirato un grandissimo numero di spettatori e che si preannuncia favoloso. Il giugno di Francesco De Gregori e Antonello Venditti prosegue poi col concerto in Piazza Roma a Modena del 25 giugno.

Poi sarà il turno di un luglio ricco, con gli appuntamenti a Firenze, Lanciano, Forte dei Marmi, San Tammaro e Marsciano. Lo spettacolo non termina qui, perché i cantanti capitolini poi saranno protagonisti di altre date attesissime agosto, col ritorno in location mozzafiato. Due appuntamenti, il 24 e il 26 agosto, al Teatro Greco di Siracusa, poi si prosegue con il Teatro Antico di Taormina il 28 agosto e il Teatro Valle dei Templi di Agrigento il 30. Tre cornici incredibili, dove la storia antica si mescola alla grande musica di Venditti e De Gregori, ma il tour ha ancora in riserbo emozioni per settembre, col concerto del 16 settembre a Paestum e poi il gran finale, almeno per ora, all’Arena di Verona il 21 settembre. Altro che fake news sulla malattia o ritiro dalla scene: Francesco De Gregori è ancora pronto a incantare gli spettatori con la sua bellissima musica.