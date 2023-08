Francesca Temptation Island chi è cognome

Francesca Temptation Island: la fidanzata è uscita da sola dal noto programma Mediaset e non sta più con Manuel. Chi è, il cognome e il suo profilo Instagram.

Non tutto finisce bene, non a Temptation Island. Vale soprattutto per una delle coppie che più delle altre ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo, quella tra Francesca e Manuel. Lei, classe 2000, a 23 anni ha dimostrato di tenerci molto alla relazione con lui, soprattutto prima delle telecamere. Infatti, è stata lasciata per ben cinque volte e ha sempre riaccolto il partner, del 1993, con lei. Nel corso delle puntate, però, lui ha sempre avuto parole poco carine per lei, tanto da costringerla più volte alle lacrime e acclarando che per lui era solo una sicurezza e non l’amore della vita. Inoltre, Manuel ha ribadito più volte l’importanza della libertà nella sua vita e il fatto che, nei periodi in cui lasciava la ragazza, avesse relazioni con altre donne, cosa che ha poi confessato alla stessa Francesca durante il falò di confronto.

In quella circostanza, anche grazie alle sicurezze che le hanno dato le altre compagne di viaggio e le attenzioni del single Alberto, si è dimostrata parecchio agguerrita e ha vinto il duello verbale con quello che poco dopo sarebbe diventato il suo ex ragazzo, fino a uscire da sola dal programma. Intenzione che, in realtà, anche lui sembrava intenzionato a concretizzare. Non sappiamo come andrà la storia dei due al di fuori del reality, ma ciò che possiamo dirvi è qualche informazione in più su Francesca. Intanto, come vi abbiamo scritto, ha 23 anni. Di cognome fa Sorrentino e lavora come tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento. Un mestiere che non le ha permesso di scampare una relazione che entrambi hanno per certi versi rinnegato nella parte finale del programma, prima di lasciarlo separatamente.

Francesca Temptation Island Instagram

Chi volesse seguire anche nei prossimi mesi le vicende che riguardano Francesca potrà farlo sul suo profilo Instagram @_francescasorrentino. Il suo account è privato, quindi, non possiamo mostrarvi che contenuti posti o se ce ne siano ancora con il suo ormai ex ragazzo, ma in ogni caso nella foto profilo si presenta da sola. Ha attualmente 2094 followers, ma siamo certi che aumenteranno ulteriormente in futuro. Francesca è uscita dal programma trasformata: la ragazza insicura, fin troppo legata al ragazzo e succube di una relazione altalenante ha lasciato spazio a una persona determinata, che sa quello che vuole e sa anche come andarselo a prendere. È questo il bello di Temptation Island, il fatto che il percorso delle coppie non sia esclusivamente una sfida a restare insieme e non separarsi, ma la possibilità di riscoprire se stessi e di farlo in un contesto completamente diverso dalla vita di tutti i giorni. Insomma, nonostante tutto brava Francesca, nella speranza che la ragazza possa trovare finalmente l’amore e la sua serenità, da single o con un’altra persona.