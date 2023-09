Ultime Grande Fratello 2023 Paolo contro Napoli: rischio squalifica VIDEO

Chi è Paolo Masella del Grande Fratello 2023: il pubblico lo vorrebbe già fuori dalla casa dopo le sue parole su Napoli. Cosa ha detto

Il Grande Fratello porta sempre con sé delle polemiche e nell’edizione 2023, quella del grande rilancio dopo il terremoto provocato da Pier Silvio Berlusconi, si parte subito con le polemiche su X (ex Twitter). Si parla di Paolo Masella, macellaio che fa parte del gruppo NIP, ovvero quello delle persone non famose, all’interno della celebre casa di Cinecittà. Nel corso di una normale conversazione, infatti, ha pronunciato alcune frasi che sono rapidamente diventate virali sui social. Si tratta sua personalissima opinione sulla città di Napoli. Non ha parlato di come si viva nel capoluogo campano o dei suoi cittadini, il che potrebbe generare delle opinioni personali e condivisibili. Ha deciso di commentare in maniera negativa il lato culturale partenopeo, ritenendolo per nulla all’altezza di altre città italiane. Non rientrerebbe neanche nella sua top 5. Il motivo è che ha poca storia culturale, questa l’espressione scelta. Lui ama camminare per le strade del centro storico e ritrovarsi circondato da monumenti come il Colosseo, edifici storici e frammenti di un passato glorioso. Per questo motivo al primo posto mette la Capitale e al secondo Firenze, mentre al terzo spazio a Venezia. Una visione che per moltissimi utenti è apparsa ben lontana dalla realtà.

Lo stesso ha pensato Massimiliano Varrese, che è rapidamente intervenuto, bloccando quest’analisi molto fantasiosa. Gli ha spiegato come Napoli sia una delle città più culturali d’Italia. Il macellaio romano del Gf si è quindi affrettato a spiegare il suo pensiero. Non ritiene che Napoli sia poco culturale ma povera di storia, o comunque di elementi a vista che possano ricordarla. Non c’è stato verso di fargli cambiare idea e le cose sono peggiorate col passare del tempo. Se parlando di Roma ha infatti citato Colosseo e Circo Massimo, come segni evidenti, a vista, del passato cittadino e dell’impero, che è possibile ammirare passeggiando, per Firenze ha detto altro. Ha infatti citato gli Uffizi, dunque un museo, precisamente uno dei più famosi al mondo. Ciò vuol dire che, a suo modo di vedere, Napoli sia prima tanto di monumenti a vista di pregio quanto di musei in grado di attrarlo e incuriosirlo. In disaccordo anche Letizia Paris, che non ha però voluto alimentare ulteriormente la discussione. Va da sé, però, che Alfonso Signorini tornerà sul tema, di certo divertito e stupefatto. Il pubblico da casa non potrebbe essere più in disaccordo e il ragazzo si è già ritrovato a subire i primi attacchi. Addirittura qualcuno ne chiede la squalifica di Paolo dal Grande Fratello 2023 per discriminazione territoriale.

Chi è Paolo del Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 ha promesso dei cambiamenti radicali in fatto di cast e sono giunti. Un esempio è dato da Paolo Masella, giovane macellaio romano 25enne che non sembra interessato alla fama. Ama stare con i suoi amici d’infanzia e viaggiare. Non usa i social ed è l’unico a non essere iscritto a nessuna piattaforma dei vari concorrenti del reality. È single e ha spiegato che nella vita, ad oggi, il suo unico amore è sua madre. Nato nel 1998, lavora nella stessa macelleria che era in passato di suo nonno. Sta seguendo le sue orme ma ha scelto di prendersi una pausa e provare quest’esperienza, lasciando per un po’ il banco della carne. Si è definito un po’ all’antica e ha spiegato d’avere un sogno: vedere le 7 meraviglie del mondo. Nel tempo libero sta con gli amici e va in palestra. Si tiene in forma ma, ad oggi, il grande amore non è arrivato, nonostante il suo lavoro, dice, gli consenta di conoscere molte belle donne.