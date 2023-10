Le Iene 2023 chi è la conduttrice

Mora, occhi neri ed ex volto di Rete 4 si chiama Veronica Gentili la conduttrice delle Iene 2023 accanto a Max Angioni e sostituta di Belen Rodriguez

Giornalista classe 1982 Veronica Gentili è al timone dell’edizione 2023 de Le Iene. Annunciarla come in sostituzione di Belen Rodriguez sarebbe riduttivo per la 41enne romana che presentava su Rete 4 Controcorrente e Stasera Italia, dato il suo curriculum e il cambio di rotta in conduzione per lo storico programma di Italia 1 chiesto dall’alto e cronologicamente avvenuto dopo la lite tra l’ideatore della trasmissione e l’ex timoniere, motivo per cui non c’è più Teo Mammucari. A volere Veronica Gentili come conduttrice de Le Iene 2023 è stato Pier Silvio Berlusconi in persona perché ha avuto una particolare intuizione: proporre in studio accanto a comici in ascesa una giornalista rodata e volto Mediaset consolidato, puntando cosí sull’affascinante mora di Controcorrente che di esperienza ne ha da vendere. In realtà Veronica Gentili non condurrà solo la trasmissione ma ha partecipato anche come inviata lavorando in esterna sulla falsariga di quanto fece Belen Rodriguez nelle prime settimane della sua esperienza a Le Iene. Una novità per quanto riguarda la storia del programma dato che Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Simona Ventura non si erano mai cimentate in questo ruolo. Nata a Roma il 9 luglio 1982 la conduttrice 41enne ha in curriculum un passato d’attrice. Dopo il liceo classico si diploma in recitazione presso la famosa Accademia di Arte Drammatica Silvio D’Amico e la vediamo come comparsa in numerose fiction di successo: Don Matteo, il Commissario Rex e Provaci ancora Prof per la Rai, Ris e Viso D’Angelo per Mediaset, Romanzo Criminale la Serie per Sky. Nel 2015 Veronica Gentili diventa giornalista pubblicista e si dedica maggiormente a questa professione: prima è a Il Fatto Quotidiano poi in TV nelle vesti di opinionista a Coffe Break su LA7 e Dalla vostra parte. Diventa conduttrice su Rete 4 di Stasera Italia, Controcorrente anche in prima serata e di Buoni o Cattivi.

Le Iene 2023 Veronica Gentili fidanzato

Oggi Veronica Gentili è conduttrice de Le Iene 2023 con Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba e Max Angioni unico superstite alle sostituzioni di Belen Rodriguez e Teo Mammucari. L’ex volto di Rete 4 ha ammesso di essere lei stessa stupita di questa nuova avventura da affrontare, in parte lontana dal suo background, ma che vive con un entusiasmo particolare e come una sfida professionale stimolante visto che partecipa attivamente alla scaletta del programma. Per quanto riguarda la vita privata di Veronica Gentili risulta un bacio con Marco Travaglio nell’estate 2023 (una paparazzata priva di fondamento sono solo amici da tempo) e una relazione da anni con un misterioso fidanzato di nome Massimo Galimberti, professore universitario 50enne originario di Pescara che fa di lavoro anche il supervisor per cinema e TV. La nuova conduttrice de le Iene 2023 non è laureata, il suo titolo di studio è la maturità classica. Salvo smentite i genitori di Veronica Gentili sono Netta Vespignani, mamma avvocatessa e artista e Giuseppe Gentili, ovvero padre dirigente Rai e penalista, entrambi deceduti. L’ex giornalista di Controcorrente ha un fratello Alessandro Vespignani, medico luminare della virologia nato dal primo matrimonio della madre e una sorella 12enne.