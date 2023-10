Tale e Quale 2023 classifica ieri sera 13 ottobre: imbarazzo

Primi in classifica a Tale e Quale Show 2023 ieri sera 12 ottobre Gaudiano e Jasmine Rotolo, quinto Licitra, sorpresa Lamborghini e Cirilli Paolantoni

Una serata a dir poco sensazionale per quanto riguarda la classifica di ieri sera di Tale e Quale Show nella puntata del 13 ottobre. Non sono mancate polemiche infuocate non tanto per il vincitore finale, un ex aequo, ma per le altri posizioni e per le penalizzazioni nei confronti di Ilaria Mongiovì che, nonostante una splendida Arisa in La Notte, secondo i social non è riuscita a guadagnare la vittoria. Clamorosa invece in classifica la rimonta di Ginevra Lamborghini nonostante la performance non sia piaciuta ai più, mentre Cirilli e Paolantoni si sono posizionati addirittura quinti. Straordinaria invece l’imitazione di Albano di Gaudiano, non c’è stata partita con gli altri ieri sera per la giuria anche se ha dovuto dividere la vittoria con Macy Gray. Nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2023 Maria Teresa Ruta si esibirá come Elettra Lamborghini, Alex Belli è pronto a truccarsi da Mister Rain, Ilaria Mongiovì si cimenterá in Shakira, Scialpi dovrà interpretare Nick dei Cugini di Campagna, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli scenderanno in campo nei panni dei Village People (e stando alle anticipazioni dovrà esserci con loro anche Pino Insegno), Lorenzo Licitra sarà chiamato ad una sfida difficile commemorare il compianto Alex Baroni, Pamela Prati sarà la prima donna di questa edizione dello show condotto da Carlo Conti a vestire i panni di un uomo, Renato zero, Jasmine Rotolo sarà invece Rihanna, Jo Squillo farà Anna Lennox, Gaudiano interpreterà Hozier, Ginevra Lamborghini imiterá Elodie. Al momento delle preferenze dei concorrenti Maria Teresa Ruta ha voluto premiare Jo Squillo perché è stato difficile ballare e cantare nei panni di Raffaella Carrà, stessa decisione di Alex Belli, Ilaria Mongiovì ha dato i suoi 5 punti a Jasmine Rotolo, così anche Scialpi e Pamela Prati, Paolo Antoni e Cirilli hanno lasciato votare Massimo Lopez che è rimasto molto colpito da Gaudiano che insieme a Lorenzo Licitra ha votato Ginevra Lamborghini, Jasmine Rotolo ha scelto Scialpi, Jo Squillo ha ricambiato i voti di Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini ha detto di non poter non votare l’interpretazione di Gaudiano nei panni di Al Bano.

Tale e Quale chi ha vinto ieri sera 13 ottobre: classifica e voti

La classifica della giuria ieri sera a Tale e Quale Show nella puntata del 12 ottobre ha visto Claudio Lauretta nei panni di Antonino Cannavacciuolo che ha segnato i suoi 15 punti a Gaudiano, terzo posto per la Mongioví, secondo per Jasmine Rotolo. Primo posto per l’imitazione di Al Bano anche per le scelte di Giorgio Panariello che ha però invertito le indicazioni dell’imitatore in giuria preferendo al secondo posto Ilaria mongiovì rispetto a Jasmine Rotolo. Il podio di Loretta Goggi è stato lo stesso di Lauretta. Per quanto riguarda, invece, le votazioni di Cristiano Malgioglio non sono mancate le polemiche del pubblico perché ha dato il massimo dei punti a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, lasciato la Mongioví fuori dal podio con terzo Al Bano e seconda Jasmine Rotolo, pesando sul risultato finale. L’imitazione di Arisa dell’ex concorrente di Ti lascio una canzone è invece è stata premiata con i cinque punti dei voti social, tre per Cirilli e Paolantoni, uno per Al Bano. Ieri sera la classifica di Tale e quale show del 12 ottobre è stata la seguente: ultima Maria Teresa Ruta con 28 punti, a seguire con 29 Pamela Prati, nono Alex Belli con Stash 33 punti, ottava Jo Squillo e la sua Raffaella Carrà che ha ottenuto 36 punti, al settimo posto abbiamo trovato Scialpi 40 punti per il suo boy George, sesti Paolo Antoni e Cirilli con Franco e Ciccio con l’ausilio di Massimo Lopez. A sorpresa solo quinto Lorenzo Licitra, il suo Adam Levine totalizza 47 punti, quarta Ginevra Lamborghini con 49 punti ad un passo dal podio, terza Ilaria Mongiovì a 67, mentre è ex aequo per il primo posto per Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano con 69 punti.