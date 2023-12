Il Volo tutti per uno stasera 29 dicembre è una replica?

Stasera su Canale 5 va in onda Tutti per Uno con il volo, tantissimi ospiti e in scaletta i piú grandi successi dei tenori di Ti Lascio Una Canzone con Antonella Clerici

Si avvicina la fine dell’anno, ma è ancora presto per i grandi show del 31 dicembre in tv. Questo non significa che non ci si debba aspettare qualche gran colpo, e infatti stasera, venerdì 29 dicembre, Canale 5 manderà in onda il programma Tutti per uno con Il Volo. Attivo dal 2009, il trio canoro composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, rappresenta oggi uno dei nomi di punta della musica italiana. Il Volo è infatti il primo gruppo musicale proveniente dal nostro Paese ad aver firmato un contratto discografico con una major americana, la Geffen. Dopo aver riscosso un discreto successo televisivo a partire dallo show Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, la loro ascesa è iniziata soprattutto dalla partecipazione al Festival di Sanremo del 2015, quando i tre cantanti avevano 20 anni o poco più. La vittoria alla kermesse canora più importante d’Italia, grazie al brano Grande amore, li ha portati a esibirsi dunque sul palco dell’Eurovision Song Contest, raggiungendo il terzo posto finale, e conquistando grande fama a livello internazionale. Il loro stile, che recupera molte canzoni della tradizione italiana e si inserisce nel genere della lirica e della musica operistica, anche se con diverse innovazioni pop, è alla base del grande successo che Il Volo ha ottenuto in giro per il mondo in questi anni. Le loro tournée hanno toccato vari zone delle Americhe, dell’Asia, dell’Europa e anche del Medio Oriente, mentre i loro 13 album pubblicati finora hanno venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo. Proprio nel 2023 è uscito il loro ottavo album di studio, 4 Xmas, che come si può intuire dal titolo è un disco a tema natalizio.

Visto il momento, Canale 5 si aspetta senza dubbio un grande riscontro di pubblico per la trasmissione del programma di questa sera, Il Volo – Tutti per uno, anche se in realtà si tratta di una replica. Lo show di questa sera, che inizierà sulla rete ammiraglia di Mediaset alle ore 21.35, è infatti una riproposizione del concerto che Il Volo aveva tenuto all’Arena di Verona della scorsa primavera. Canale 5 aveva già proposto la serata musicale in due puntate, il 27 maggio e il 3 giugno. Non bisognerà attendere molto, però, per i rivedere di nuovo Il Volo in tv in diretta: a inizio anno, infatti, il terzetto sarà in gara alla nuova edizione del Festival di Sanremo. In più, l’evento musicale Tutti per uno tornerà dal vivo all’Arena di Verona nel maggio 2024, stavolta in tre serate invece che due: si tratterà del 9, 11 e 12 maggio 2024. Tanti ospiti e una scaletta rinnovata, nel tentativo di replicare il successo dell’edizione 2023 dello show. Ed è molto probabile che anche queste tre nuove date verranno trasmesse in tv sulle reti Mediaset.

Il Volo tutti per uno 29 dicembre scaletta e ospiti

Il Volo Tutti per uno è diretto da Luigi Antonini e vede come protagonisti assoluti, ovviamente, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre cantanti meglio noti dopo aver partecipato a Ti Lascio una Canzone. Ma il terzetto canoro non sarà solo sul palco, nel corso della serata nello scenario unico dell’Arena di Verona. Ad accompagnarli nel corso della serata ci saranno diversi grandi nomi della musica italiana, da veterani come Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, i Pooh e Mario Biondi, fino a stare del momento, come Annalisa, Madame, Irama e Francesca Michielin. In più, tra gli ospiti de Il Volo Tutti per uno, troveremo anche Edoardo Leo, Danilo Rea, Aida Garifullina, Giorgio Panariello e Gianfranco Montresor. A condurre la serata ci sarà poi la presentatrice Federica Panicucci.

La scaletta completa dei brani de Il Volo – Tutti per uno:

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il Mondo

Your Love

Granada

Un Amore così Grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E Lucevan le Stelle

Delilah

Smile

Conradiana

’O Surdato ’Nnammurato

My Way

Hallelujah

La Donna è Mobile

Nella Fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, Funiculà

Libiamo ne’ Lieti Calici

‘O Sole Mio

Grande Amore

