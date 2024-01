Pino di Mare Fuori è morto: perché il gossip è virale

Su TikTok e sul web impazza la notizia che Pino di Mare Fuori è morto riferendosi oltre al personaggio della serie anche all’attore: c’è un motivo

Sembra di essere ritornati al febbraio 2023 quando prima dell’uscita della puntata su RaiPlay si vociferava che Pino o’ pazz sarebbe morto impiccandosi. In quelle ore concitate in attesa di un’ufficialità non si faceva che sperare che fossero fake news perché il personaggio interpretato da Artem era troppo importante per i fan. C’è ancora molto da scrivere, infatti, sia sul suo percorso all’interno dell’IPM sia della sua storia d’amore con Kubra, il personaggio interpretato da Kyshan Wilson. Il lieto fine è arrivato sulla vicenda con, come tutti quanti ormai sappiamo, la scena finale di Mare Fuori 3 che lascia il dubbio su chi muore tra Rosa Ricci, Carmine Di Salvo e il boss Don Salvatore. Addirittura si arrivò a parlare di un ritorno di Ciro Ricci per delle foto che sono state pubblicate e diffuse a macchia d’olio con la consapevolezza che si tratta solo di suggestione. Quello che invece fa scalpore è perché ad un anno di distanza si cerchi se Pino di Mare Fuori è morto, riferito proprio all’attore Artem Tkachuk e c’è un motivo di questo spasmodico dubbio che sta colpendo i fan. Il perché ovviamente non è legato alla veridicità della notizia: chi interpreta Pino sta benissimo e su Instagram ha probabilmente risposto alle fake news (o alla sua assenza dai social) con una storia in cui ha scritto che è vivo e si allena in silenzio. Il motivo delle notizie sulla sua morte sono legate ad un video ritornato virale che risale al 2019 che ricostruisce il racconto che fece l’attore riguardo ad un’aggressione subita ai Baretti di Chiaia. Si tratta di una zona molto nota della movida a Napoli, Artem aveva solo 18 anni quando venne aggredito a tarda notte da degli sconosciuti, picchiato e accoltellato. All’epoca era famoso in quanto protagonista de La Paranza dei Bambini.

Pino in Mare Fuori 4 cosa succederà

Per quanto riguarda invece il personaggio di Pino in Mare Fuori 4 interpretato da Artem è stato lo stesso regista della serie, Ivan Silvestrini, a chiarire cosa accadrà a O Pazz in questo attesissimo quarto capitolo della saga dell’IPM. A causa di un video, volutamente o meno, pubblicato sui social di addio di Artem e Cardiotrap alla fiction RAI si era dedotto che fosse uno spoiler riguardante la loro morte nella nuova sceneggiatura. Silvestrini ha specificato che quelle immagini diffuse erano vere però risalivano ai festeggiamenti di fine riprese della terza stagione di Mare Fuori e che quindi non riguardavano in alcun modo le sorti dei due criminali. Cardiotrap sarà sulla cresta dell’onda in Mare Fuori 4 perché si dovrà fare chiarezza sul famoso furto della canzone da parte di Clara diventata una hit sia nella serie che nella realtà. Invece per O Pazz ci sarà una storyline molto interessante da sviluppare, sarà messo faccia a faccia con le sue fragilità e dovrà fare i conti con un cambiamento della sua fidanzata Kubra. Sarà rottura per la coppia tanto amata, ma meno di Carmine e Rosa Ricci?

