Grande Fratello Beatrice smaschera Heidi: censura non fa in tempo VIDEO

Mentre Heidi è al Grande Fratello albanese, al GF italiano si parla ancora di lei. Beatrice svela particolari inediti e la regia censura in ritardo

Dovrebbe esserci davvero mancanza di argomenti se ad un mese dalla finale del Grande Fratello nella Casa si torna a parlare di Heidi Baci. La bionda ex concorrente uscita spontaneamente mesi fa dal GF perché si sentiva oppressa dal corteggiamento di Massimiliano Varrese è oggi grande protagonista nella versione VIP albanese del reality prodotto da Endemol. Il litigio tra Anita e Giuseppe Garibaldi, le frecciate di Bea che gli ha rinfacciato il grave errore di averla lasciata in diretta per parteggiare per Olivieri, la crisi di Perla Vatiero e lo scontro tra Massimiliano e Letizia, diciamocelo sono molto meno interessanti dei dettagli della Luzzi sull’imprenditrice di origini albanesi che la regia solo in parte è riuscita a censurare. Ad aprire la discussione è stata Letizia che in giardino con altri concorrenti ha iniziato a spiegare come le sembrasse strana la sensazione di sentire la mancanza di Heidi. Nonostante il percorso breve è stata una gieffina che le ha lasciato molto per le dinamiche che aveva creato e per essersi messa in gioco fin dal primo giorno senza risparmiarsi. Dello stesso avviso è stata anche Beatrice Luzzi che con la leggerezza e lucidità che la contraddistinguono ha forse svelato dettagli che era meglio che restassero inediti. L’attrice che ha interpretato Eva in Vivere, oltre a elogiare la bellezza e la sensualità di Heidi paragonandola a Marilyn Monroe, ha ricordato i confronti avuti dall’imprenditrice con alcuni inquilini della casa. In particolare quello con Anita dove riuscì a tenerle testa e a farla piangere. Poi arriva la rivelazione su Massimiliano Varrese e di come Heidi era riuscita più volte a “rimbalzarlo come una pallina da ping pong”. Tantissimi gli elogi anche di Letizia e poi l’ultima rivelazione di Beatrice prima della censura. Alessio ha sperato di poterla vedere in studio ma la Luzzi ha ricordato che non è presente (non sanno che partecipa al Grande Fratello in Albania) perché è uscita volontariamente a causa delle pressioni di Massimiliano. Il racconto dell’attrice prima finalista di questa edizione è continuato ma i telespettatori non hanno potuto ascoltare perché la regia è intervenuta. RImane però traccia di quanto detto sui social con gli utenti che prontamente hanno pubblicato il video della chiacchierata.

Grande Fratello Heidi e Beatrice il sostegno a distanza

A distanza di mesi prosegue il sostegno a distanza tra Heidi e Beatrice che avevano animato la casa del Grande Fratello fin dal primo giorno. Prima di questa rivelazione, lo staff dell’imprenditrice supporta da tempo la vittoria della Luzzi in questa edizione e contemporaneamente l’attrice ha spesso regalato parole al miele nei confronti della Baci. L’attuale concorrente del GF albanese aveva scelto di riabbracciare Beatrice prima di chiudere la sua esperienza in Italia, un dettaglio che la Luzzi non ha mai dimenticato e una sorta di messaggio in codice tra le due donne perché Eva Bonelli di Vivere era l’unica che aveva capito la sua situazione con Massimiliano e l’aveva difesa. Possibile quindi che le belle parole spese da Beatrice possano essere riproposte al Grande Fratello Vip in Albania per farle vedere a Heidi, considerando che la stessa ha citato più volte la Rossa durante il suo percorso all’interno della casa. Un legame forte che nonostante i tanti mesi passati resiste a differenza di tante amicizie che negli ultimi giorni si stanno sgretolando.

