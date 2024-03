Grande Fratello Alessio e Federico lite furiosa con censura VIDEO

Furioso litigio con censura della regia al Grande Fratello tra Alessio e Federico. Che sia la prima squalifica ad un passo dalla finale?

Alessio fuori è l’hashtag che vola su X (ex Twitter) dopo la sfuriata di Falsone contro Federico. Una lite dai toni accesissimi con una rabbia eccessiva da parte del concorrente ex di Carolina Stramare che rischia la squalifica. Se lo scorso anno l’intervento di Piersilvio Berlusconi portò alla cacciata dal Gf di diversi concorrenti quest’anno la linea sembra di manica larga come un tempo. A dire il vero fu l’ultimo mese di reality ad essere una scure per i gieffini più intemperanti. Fresca di richiamo con la canvellazione della replica arrivò l’ammonizione per Edoardo Tavassi che con un gesto di stizza sumulò di rompere la stecca del biliardo (il gieffino si è sempre difeso parlando di un’imitazione, una burla). Poi la squalifica per Edoardo Donnamaria, reo di aver insultato pesantemente la sua fidanzata di allora Antonella Fiordelisi, dopo che lei si era lamentata per un hamburger. Infine lo stesso provvedimento disciplinare da parte del Gf arrivò per Daniele Dal Moro che scherzando prese Oriana Marzoli per i capelli, fu ritenuto un gesto forte a prescindere dal contesto. Al Grande Fratello di quest’anno si è lasciato correre in molti casi. Con gli atteggiamenti ritenuti possessivi ed eccessivi da molti media da parte di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci; con le espressioni colorite di Anita Olivieri sulla disabilità, gli omosessuali e il sacramento del battesimo e con lo stesso Falsone. Circolavano diversi video con presunte bestemmie di Alessio e anche in prima serata furono mostrate da Alfonso Signorini le immagini dell’ex di Carolina Stramare che intimava Federico di attendere fuori per una sua reazione più forte nei suoi confronti senza telecamere. Un richiamo eppure il gieffino entrato di recente è caduto di nuovo in errore. Da giorni l’ex calciatore era irritato dall’atteggiamento, a suo dire, menefreghista del modello che non gli permetteva mai di caricare il suo spazzolino elettrico. Nel video diventato virale su Twitter, in cui si chiede la squalifica di Alessio dal Grande Fratello, si vede Falsone staccare nervosamente lo spazzolino elettrico di Federico etichettandolo più volte come un co****ne. In un altro video si vede sempre Alessio che, lamentandosi con Letizia per lo spazzolino, afferma nervosamente di aver voglia di prendere per il collo Federico (fa il gesto non lo dice apertamente). Ancora in altro video si vede l’inizio della furiosa lite tra Alessio e Federico con la regia che decide di censurare sia le immagini che l’audio.

Grande Fratello Alessio Falsone a rischio squalifica?

Nonostante la musica ad altissimo volume si percepisco urla fortissimi dei due gieffini anche se non si capirà mai il contenuto del litigio. In Casa hanno ovviamente commentato l’accaduto con Simona Tagli che si è complimentata con Federico per non aver reagito alle provocazioni dell’imprenditore. Sono ore un po’ pesanti, probabilmente per Alessio, che ha avuto un alterco con Massimiliano Varrese. Falsone ha accusato l’attore di Carabinieri perché a suo parere si infila in ogni situazione per mettersi in evidenza, godendo dei problemi degli altri. Non in ultimo ha provocato Beatrice Luzzi dandole della nervosa.

Mamma mia questo falsone, ma chi si crede di essere? Una pecora travestito da iena. Perciò va d'accordo con Anita. Tra iene ci si intende!#grandefratello pic.twitter.com/USwu820SYa — Anna Maria (@Arwen19887) March 18, 2024

